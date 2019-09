La défensive des Bears récidive

La défensive des Bears n’a pratiquement rien donné aux Vikings du Minnesota et la formation de l’Illinois l’a emporté 16 à 6, dimanche, à Chicago.

L’unité de Chuck Pagano n’a pas accordé plus de 15 points depuis le début de la saison 2019. Contre les Vikings (2-2), elle a donné seulement 22 verges de gains, en plus de réussir six sacs du quart.

Offensivement, les Bears (3-1) ont dû se débrouiller sans leur quart-arrière partant Mitchell Trubisky pour la grande majorité de la partie, lui qui s’est blessé à l’épaule gauche au premier quart. Son remplaçant, Chase Daniel, a complété 22 passes pour 195 verges et un touché. Pour sa part, le botteur Eddy Pineiro a réussi trois placements, dont un de 38 verges.

L’unique majeur des perdants a été inscrit par le porteur de ballon Dalvin Cook, au quatrième quart. Les Vikings ont ensuite raté le converti de deux points.

La première demie suffit aux Seahawks

À Glendale, les Seahawks de Seattle ont inscrit 20 points en première demie, eux qui ont vaincu les Cardinals de l’Arizona 27 à 10.

C’est la défensive des vainqueurs qui a réussi le premier touché de ce duel, au premier quart. Le secondeur Jadeveon Clowney a intercepté un relais du quart-arrière Kyler Murray et il a ramené le ballon sur 27 verges pour le majeur.

Lors de l’engagement suivant, Russell Wilson a conclu une séquence de 75 verges en trouvant Will Dissly sur neuf verges dans la zone payante. Le porteur de ballon C.J. Prosise a inscrit l’autre touché des Seahawks (3-1), dans les dernières minutes du match.

De son côté, Murray a complété 22 de ses 32 passes tentées pour 241 verges. Il a également couru avec le ballon quatre fois pour 27 verges et un majeur.

Le receveur de passes des «Cards» Larry Fitzgerald a attrapé cinq relais, ce qui lui a permis de prendre le deuxième rang de l’histoire de la NFL dans cette catégorie. Il en a maintenant 1326, soit une de plus que Tony Gonzalez et encore 223 de moins de Jerry Rice.