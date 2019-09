La destitution pour les nuls

Donald Trump sera-t-il destitué? Alors qu'un long et complexe processus s’enclenche au Congrès, voici quelques explications pour y voir plus clair.

1. Le Congrès a-t-il le droit de destituer un président?

Oui. Les pères fondateurs ne croyaient pas que la sanction de l’électorat à tous les quatre ans était suffisante pour dissuader et sanctionner des abus de pouvoir de la part du président ou de tout autre officier du gouvernement fédéral, y compris les ministres et les juges fédéraux. C’est pourquoi ils ont inscrit dans la Constitution la clause suivante (Article II, section 4) :

«Le président, le vice-président et tous les fonctionnaires civils des États-Unis seront destitués de leurs charges sur mise en accusation et condamnation pour trahison, corruption ou autres crimes et délits majeurs.»

2. Quelles sont les offenses qui justifient une destitution?

Dans l’expression «trahison, corruption ou autres crimes et délits majeurs», il n’y a que la trahison qui ait une définition claire dans la Constitution (article III, section 3). Strictement parlant, la trahison ne s’applique qu’en temps de guerre. La corruption (bribery) consiste à accepter un paiement ou autre avantage en retour d’un geste posé en position d’autorité. En termes strictement légaux, il faut établir qu’il y a un échange explicite (quid pro quo) entre l’avantage conféré et le geste posé, ce qui n’est pas toujours facile.

Les termes clés sont «crimes et délits majeurs» (high crimes and misdemeanors). Pour les fondateurs, ces termes étaient bien établis dans les précédents du droit britannique. Alexander Hamilton les définit ainsi : «...ces offenses qui découlent de l’inconduite d’hommes publics ou, en d’autres termes, de graves abus ou violations de la confiance du public. La nature de tels actes peut être qualifiée de politique en ce sens qu’ils causent des préjudices à la société.» (The Federalist Papers, article 65; ma traduction).

En bref, même si le processus de destitution prend la forme d’un procès, la définition des offenses est avant tout politique. La question n’est pas de savoir si un crime a été commis au sens de la loi mais bien de déterminer si les gestes reprochés dépassent les bornes de ce qui est acceptable. C’est un jugement politique. Manifestement, aux yeux des leaders démocrates au Congrès, ce seuil a été franchi dans l’épisode des pressions faites sur le président de l’Ukraine pour nuire à un adversaire politique du président Trump (voir mes analyses de l’appel téléphonique et du rapport d’un lanceur d’alerte qui ont déclenché le processus). C’est aussi ce que semble disposée à croire l’opinion publique américaine , qui appuie de plus en plus la tenue de ce processus de destitution.

3. Quelles sont les étapes d’un processus de destitution?

La première étape est l’ouverture d’une enquête pour déterminer les faits. C’est ce que vient de faire Nancy Pelosi en chargeant six commissions de recueillir des témoignages et des éléments de preuve. Cette enquête n’est pas un procès et l’accusé potentiel n’est pas appelé à témoigner pour sa défense.

La deuxième étape est la rédaction de chefs d’accusation (Articles of Impeachment) et le vote sur ces articles à la Chambre. En principe, n’importe quel membre peut soumettre de tels articles mais, en pratique, seuls les articles rédigés par la commission des affaires judiciaires de la Chambre ont des chances d’être soumis au vote. Si la majorité simple de la Chambre vote en faveur d’un ou plusieurs articles, le président sera officiellement mis en accusation (impeached). Seuls deux présidents ont reçu cette sanction dans l’histoire américaine: Andrew Johnson en janvier 1868 (11 articles) et Bill Clinton en octobre 1998 (deux articles). Dans les deux cas, les deux tiers des votes n'ont pas été atteint au Sénat et ils sont restés en poste mais l'Histoire a été plus indulgente à l'égard de Clinton qu'elle ne l'a été pour Johnson. Richard Nixon a démissionné en 1974 avant que des articles aient pu être finalisés et votés.

La troisième étape est la réception des articles par le Sénat. Aucune règle ne définit le calendrier de ce processus et, en principe, le leader de la majorité républicaine pourrait suspendre la tenue du procès indéfiniment comme il l’a fait dans le cas de la nomination à la Cour suprême du juge Merrick Garland en 2016. Même si Mitch McConnell a récemment admis qu’il se sentirait obligé d’agir si la Chambre votait dans ce sens, il peut quand même décider de tenir ou non un procès. Il pourrait, par exemple, demander au Sénat de voter (à la majorité simple) sur une motion visant à annuler la tenue d’un procès. Ceci irait toutefois à l’encontre des précédents et pourrait être coûteux politiquement pour les sénateurs républicains si l’opinion accueille favorablement les accusations de la Chambre. Si une majorité claire de la Chambre vote en faveur d’un «impeachment», et d’autant plus si cette majorité comporte quelques votes républicains, McConnell devra passer à l’étape suivante.

La quatrième étape est le procès en destitution au Sénat, présidé par le juge en chef de la Cour suprême. Si les deux tiers des sénateurs présents votent en faveur d’un ou plusieurs «articles of impeachment», le président sera démis de ses fonctions. Même si les règles de procédure sont assez bien codifiées, le leader de la majorité républicaine aura une large part de discrétion sur la conduite du procès. Par exemple, c’est lui qui désignera les «managers» qui agiront en tant que procureurs. En 1998, lors du procès de Clinton, tous les «managers» étaient républicains. Il serait étonnant que McConnell confie ce genre de rôle à des démocrates. C’est aussi McConnell qui décidera s’il y a lieu ou non de téléviser les audiences, ce qui aura un impact majeur sur leur portée politique.

En pratique, si le procès est trop manifestement biaisé en faveur du président, les républicains pourraient avoir à payer un prix politique en novembre 2020, mais il reviendra à McConnell de juger si ce prix dépasse celui d’un procès qui viendrait confirmer la culpabilité du président dans l’esprit de la grande majorité du public.

Il n’en demeure pas moins que la barre à franchir pour une destitution est très élevée. Si les 45 démocrates et deux indépendants votent en faveur, il faudrait qu’ils soient rejoints par 20 sénateurs républicains, ce qui serait, dans l’état actuel de l’opinion, extraordinairement improbable. L’opinion changera-t-elle suffisamment pour rendre cela possible? Étant donné la polarisation de l’opinion et l’imperméabilité d’une bonne partie des partisans aux arguments et aux faits qui vont à l’encontre de leurs préjugés partisans, cela semble aussi très improbable, mais pas inconcevable.

4. Qu’est-ce qui arrive si le président Trump est jugé coupable par le Sénat?

Si les deux tiers du Sénat votent en faveur de la destitution, il devra quitter son poste immédiatement et sera remplacé par le vice-président Mike Pence. La Constitution lui empêcherait d’être élu de nouveau à un poste fédéral. La Constitution précise aussi que si les fautes reprochées au président sont des crimes ou des délits au sens de la loi, il pourrait en principe être poursuivi devant les tribunaux sans être protégé par la proscription de double incrimination prévue dans la Constitution. On n’aura donc pas fini d’entendre parler des démêlés de Donald Trump avec la loi. Si son successeur lui accorde un pardon généralisé, comme Gerald Ford l’avait fait pour Richard Nixon, il serait quand même passible de poursuites pour des infractions aux lois de l’État de New York.

5. C’est tout?

Évidemment, non. Il reste bien d’autres détails à définir et à expliquer. Quels sont les faits? Comment ces faits seront-ils interprétés par l’opinion publique? Si les faits sont incriminants pour le président et perçus comme tels par une majorité substantielle de l’opinion, comment réagiront les politiciens républicains? La loyauté envers le président Trump prévaudra-t-elle sur l’intérêt à long terme du Parti républicain? Assistera-t-on à des réactions violentes si le processus prend une tournure inacceptable pour une partie ou l’autre du public? Quelles seraient les conséquences sociales, économiques et internationales de l’instabilité qui risque d’être générée par toute cette histoire? Donald Trump sortira-t-il politiquement gagnant s’il est accusé par la chambre et acquitté par le Sénat?

Le processus de destitution suscite encore beaucoup plus de questions que de réponses. il faudra continuer à l’observer de près.

* * *

Pierre Martin est professeur de science politique à l’Université de Montréal et directeur de la Chaire d’études politiques et économiques américaines au CÉRIUM . On peut le suivre sur Twitter: @PMartin_UdeM