La Russie déroule le tapis rouge à Huawei pour la 5G

L’équipementier n’a pas répondu aux demandes d’interview de l’AFP, mais une source russe dans le milieu de la recherche sur la 5G assure que Huawei est le plus gros investisseur dans l’innovation sur les technologies mobiles en Russie, avec «le plus grand laboratoire de recherche de tous les équipementiers» à Moscou.

Selon le quotidien économique russe Vedomosti, Huawei emploie actuellement 400 personnes à Moscou et 150 à Saint-Pétersbourg, en recherche et développement. Il ambitionne d’en recruter 500 de plus d’ici à fin 2019, et 1000 supplémentaires sur cinq ans.