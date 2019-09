Lafrenière se charge des Voltigeurs

RIMOUSKI | Alexis Lafrenière a préparé trois buts en plus d’inscrire le filet d’assurance pour mener l’Océanic à un gain de 6-3 face aux Voltigeurs de Drummondville, dimanche devant 4019 spectateurs au Colisée Financière Sun Life de Rimouski.

« Les gars ont offert une très bonne performance même si nous avons joué de manière moins efficace en troisième période. Nos jeunes grandissent de match en match », a analysé l’entraîneur-chef, Serge Beausoleil.

« Cole Cormier a une bonne lecture du jeu et il a marqué un but de toute beauté. Isaac Béliveau fait du bon travail à 17 ans sur la première unité du jeu de puissance. Il trouve des ouvertures. »

Nommé assistant au capitaine, Nathan Ouellet, de Rivière-du-Loup, a inscrit son deuxième but de la saison. « Serge me demande d’aller au filet et ça va bien. J’ai été surpris d’être choisi comme assistant », a indiqué celui qui était surtout reconnu pour son jeu défensif.

Paré lance le bal

Cédric Paré (4e) a ouvert la marque en tout début de match lorsqu’il a facilement contourné Thomas Pelletier pour se présenter seul devant le gardien Anthony Morrone et le battre dans le haut du filet. Lafrenière et Massicotte sont complices.

La réplique des Voltigeurs est venue de Charlie Da Fonseca sur une échappée en provenance du banc des pénalités. Paré a marqué son deuxième de la période en avantage numérique sur un jeu habilement préparé par Lafrenière et le jeune arrière Isaac Béliveau. L’avantage numérique a montré des signes encourageants. En plus du but de Paré, Lafrenière a frappé le poteau.

L’Océanic a complètement dominé la deuxième période, ajoutant trois buts. Le premier en carrière de Cole Cormier et ceux d’Anthony D’Amours et de Nathan Ouellet. Peu menacé, le gardien Colten Ellis a été intraitable sur les rares occasions des visiteurs.

Menant 5-1, l’Océanic a un peu levé le pied en troisième période si bien que Xavier Simoneau et Rémy Anglehart ont réduit l’écart à deux buts avant que Lafrenière n’inscrive le but d’assurance dans un filet désert.

En bref

L’Océanic a dévoilé le nom de son capitaine. Il s’agit de l’attaquant Alexis Lafrenière, qui sera secondé par Christopher Innis, Cédric Paré, Nathan Ouellet et Jeffrey Durocher... Onze anciens capitaines ont été présentés à la foule pour le lancement de la 25e saison de l’Océanic, dont le tout premier Allan Sirois... L’Océanic recevra les Screaming Eagles du Cap-Breton mercredi...