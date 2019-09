L'Impact officiellement des séries éliminatoires

L’Impact de Montréal a vu ses chances de participer aux séries éliminatoires de la MLS s’envoler, dimanche, lorsqu’il a fait match nul 1-1 devant le Atlanta United FC, au Stade Saputo.

Le onze montréalais devait absolument remporter ce duel s’il souhaitait demeurer encore mathématiquement en vie, en plus d’espérer une défaite du Revolution de la Nouvelle-Angleterre contre le New York City FC. Or les «Revs» l'ont emporté 2-0, enlevant ainsi toute signification au résultat du match de l'Impact.

Atlanta a pris les devants à la 53e minute sur un but de Julian Gressel, avant de voir l’Impact répliquer par le pied de Bojan Krkic.

Montréal n’a cependant pas pu ajouter un autre but crucial avant la fin du temps réglementaire.