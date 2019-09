[PHOTOS] Voici les 10 grands personnages de Lévis

La ville de Lévis possède une histoire régionale riche qui s’est développée au fil des siècles bien avant sa fondation en 1861. C’est-à-dire de l’époque de la seigneurie de Lauzon (1636-1836) jusqu’à la création des différentes municipalités qui forment le grand Lévis depuis 2002.

Voici les 10 grands personnages lévisiens qui ont contribué à leur manière à fonder et à mettre en place les principales institutions municipales, scolaires, religieuses, économiques, militaires et maritimes de l’ancien Lévis du XVIIe siècle jusqu’au début du XXe siècle.

Vous constaterez que la place des hommes était majoritaire, mais les femmes ont également eu leur place dans l’histoire lévisienne au fil des siècles. En particulier, Elisabeth Johnson Davie (1803-1860), la première femme constructrice de navire au Canada, et Dorimène Roy Desjardins (1858-1932), épouse du fondateur du Mouvement Desjardins et cofondatrice de la première caisse populaire en Amérique du Nord. Elles seront à l’honneur dans un prochain article.

1) GUILLAUME COUTURE (1618-1701)

Il est né le 14 janvier 1618 dans la paroisse Saint-Godard de Rouen et il fut l’aîné d’une famille de cinq enfants. Guillaume est le premier Européen qui s’est installé au sud de Québec dans la seigneurie de Lauzon à Pointe-Lévy (anciennement Lauzon) en 1647.

Il est arrivé en Nouvelle-France vers 1638, il est devenu «donné» et interprète des jésuites auprès des peuples amérindiens hurons-wendat et iroquois. En 1642, Guillaume fut martyrisé au village iroquois d’Ossernenon situé dans l’État de New York en compagnie du chef huron Ahatsistari, du père jésuite Isaac Jogues et du «donné» René Goupil lors d’une expédition en direction de la Huronie qui s’est terminée abruptement par une embuscade d’Agniers en bordure du fleuve Saint-Laurent à Lanoraie.

En 1645, Guillaume fut interprète lors du premier traité de la Grande Paix entre Français et Iroquois dans la région de Trois-Rivières. À la suite de la signature de ce traité, le gouverneur de Montmagny lui a concédé une terre à la seigneurie de Lauzon le 15 mai 1647. Il s’est marié avec Anne Aymard dans sa maison en 1649 et ils ont eu dix enfants qui ont fait de lui l’ancêtre des familles Couture, Lamonde, Bellerive, Lafresnaye et La Cressonnière au Canada et aux États-Unis.

Guillaume est reconnu pour avoir participé à plusieurs grandes expéditions. Il a notamment découvert le lac Mistassini en 1663. Il fut capitaine de la milice de Pointe-Lévy et juge sénéchal de la côte de Lauzon. En 1690, à l’âge de 72 ans, il a repoussé l’invasion anglaise de l’amiral William Phips à Pointe-Lévy. Lors de cette même année, il a demandé à Mgr de Saint-Vallier, évêque de l’archidiocèse de Québec, l’obtention du premier curé de la paroisse Saint-Joseph-de-la-Pointe-Lévy qui sera l’abbé Philippe Boucher. Guillaume Couture est décédé le 4 avril 1701 lors d’une épidémie d’une grippe sévère à l’âge de 83 ans et il aurait été inhumé dans une fosse commune du cimetière des Picotés de Québec.

2) ALLISON DAVIE (1796-1836)

Capitaine et constructeur de navires, il est né le 4 mai 1796 à Great Yarmouth en Angleterre. Il est entré au service de l’East India Company au moment des guerres napoléoniennes, auxquelles il participe en transportant les troupes britanniques en Méditerranée. Au cours d’un voyage à Québec en 1825, Davie fait la connaissance d’Elizabeth Johnson Taylor, fille unique de George Taylor, constructeur de navires, et ils se sont mariés lors de cette même année.

En 1829, Allison a acheté un terrain à Pointe-Lévis, au pied de la falaise en bordure du fleuve pour installer son entreprise. Il est le premier constructeur maritime au Canada qui utilise un système anglais de plan de halage qui permet de réparer les navires sans les mettre en cale sèche. Il a fait construire un quai en plan incliné sur lequel sont apposés des rails qu’emprunte un chariot à roues de fer. On hâle les navires du fleuve jusqu’à la terre ferme à l’aide de puissantes chaînes lors de la marée haute. L’entreprise a construit des navires et elle a pris une expansion majeure pendant plusieurs décennies.

Le 9 juin 1836, Allison s’est noyé en chaloupe près d’un navire ancré au milieu du fleuve entre Pointe-Lévis et Québec. Son corps fut retrouvé le 19 juin à Saint-Pierre de l’île d’Orléans. Sa veuve Elizabeth est devenue la première femme à la tête d’une entreprise de construction de navires au pays et la gestion sera perpétuée dans la famille Davie.

3) MGR JOSEPH-DAVID DÉZIEL (1806-1882)

Il est né à Maskinongé le 21 mai 1806 et il fut ordonné prêtre en 1830 à Nicolet. Il a été curé de Saint-Joseph-de-la-Pointe-Lévis (1843-1853), puis premier curé de Notre-Dame-de-la-Victoire de Lévis de 1851 jusqu’à sa mort.

Monseigneur Déziel a mis en place les principales institutions catholiques et éducatives à Lévis. Notamment, l’église Notre-Dame en 1850, la paroisse du même nom en 1851, le Collège de Lévis en 1853 et le couvent de Lévis (l’actuelle école Marcelle-Mallet) en 1858. En 1875, il a fondé la paroisse Saint-David-de-l’Auberivière, ainsi que l’Hospice Saint-Joseph-de-la-Délivrance qui a ouvert ses portes en 1879 sous la gestion des Sœurs de la Charité de Québec.

La ville de Lévis a été fondée par monseigneur Déziel grâce à l’instauration d’une charte d’incorporation qui fut officialisée le 18 mai 1861 avec la collaboration du révérend presbytérien Duncan Anderson et d’un regroupement d’un ensemble d’individus provenant des milieux des affaires et du commerce. Lévis fut auparavant un village de 1857 à 1861.

Le 28 mars 1880, le curé Déziel sera nommé camérier secret (prélat) surnuméraire par le pape Léon XIII. Un titre honorifique qui permet de l’appeler «monseigneur». Mgr Joseph-David Déziel est décédé dans son presbytère le 25 juin 1882 à l’âge de 76 ans à la suite d’une longue maladie. Il a été inhumé dans la crypte de l’église Notre-Dame.

4) DUNCAN ANDERSON (1828-1903)

Le révérend Anderson est né le 8 octobre 1828 à Rayne dans le comté d’Aberbeenshire en Écosse et il fut ordonné par le presbytère de Garioch de l’Église d’Écosse en 1854. Il est arrivé au Canada lors de cette même année pour se faire confier la charge de la pastorale de l’église presbytérienne à Pointe-Lévis. Il fut élu par ses 58 paroissiens de Lévis et des environs.

Il a fait construire la première église presbytérienne de Lévis en 1858 sur la rue Marie-Rollet. Puis en 1861, il s’est impliqué dans la fondation de la ville de Lévis dont le projet était dirigé par le curé Joseph-David Déziel. En juillet 1886, le révérend Anderson s’est retiré à l’âge de 58 ans en raison de problème de santé après 32 ans de service à Lévis. Le révérend Anderson était connu au Canada à titre de poète de la littérature anglaise, notamment par son volume intitulé Lays of Canada.

De 1886 à 1894, il a résidé à Pointe-Lévis, puis il s’est installé à Chaudière-Bassin (Saint-Romuald) de 1895 à 1903. Il est décédé subitement le 3 avril 1903 à Brooklyn lors d’une visite à l’âge de 75 ans. Il a été inhumé au cimetière Mount Hermon de Sillery.

5) LOUIS CARRIER (1816-1874)

Il est né à Lévis le 24 novembre 1816. Il est devenu un homme d’affaires qui s’est associé avec son frère Antoine pour fonder une petite société. Il a ouvert à son compte un magasin et il était le principal négociant de Lévis à cette époque. Il s’est lancé en politique municipale lors des premières élections municipales de Lévis en 1861.

Il fut élu conseiller municipal et c’est le conseil municipal qui a décidé de le nommer maire de Lévis lors de la première réunion du conseil le 6 août 1861. Le maire Carrier fut en poste de 1861 à 1870. Il était réélu par acclamation tous les deux ans. En 1870, il s’est retiré de la vie politique municipale en raison de son état de santé précaire parce qu’il se déplaçait difficilement.

Louis Carrier est décédé à Lévis le 23 décembre 1874 à l’âge de 58 ans. Il a été inhumé dans la crypte de l’église Notre-Dame. Son épouse Marie-Émilie Valois l’avait précédé le 19 janvier de cette même année à l’âge de 58 ans.

6) L’HON. JOSEPH GODÉRIC BLANCHET (1829-1890)

Il est né le 7 juin 1829 à Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud. Il fut un médecin, militaire et politicien engagé dans sa communauté.

Médecin reconnu, il a fait son entrée en politique municipale dans la municipalité de la paroisse de Notre-Dame-de-la-Victoire en 1845 à l’âge de 25 ans. Il sera le dernier maire en poste de 1855 à 1861 avant la fondation de Lévis.

En 1863, il a créé un bataillon nommé le 17e bataillon d’infanterie volontaire, qui est l’ancêtre du Régiment de la Chaudière. Il sera également à la tête du 3e bataillon administratif en service frontalier lors du raid de Saint-Alban en 1865. Pendant les raids fenians de 1866 et 1870, il fut commandant de la milice de la Rive-Sud du fleuve Saint-Laurent.

Il a été député du comté de Lévis au fédéral pour le Parti libéral-conservateur (1867-1873 et 1879-1883). Il a aussi été député fédéral conservateur du comté de Bellechasse (1875-1878). Au provincial, il fut député conservateur du comté de Lévis (1867-1875). Il est le seul politicien canadien et premier francophone à servir à titre de président de la Chambre des communes à Ottawa (1879-1882) et président de l’Assemblée législative du Québec (1867-1875).

Joseph-Godéric Blanchet est décédé le 1er janvier 1890 à l’âge de 60 ans et 6 mois et il fut inhumé dans l’un des caveaux de la crypte de l’église Notre-Dame de Lévis.

7) ALPHONSE DESJARDINS (1854-1920)

Il est né à Lévis le 5 novembre 1854. Il a fait des études secondaires au Collège de Lévis, de 1864 à 1870. Il a complété son cours commercial, mais les difficultés financières de sa famille le forcent à abandonner le collège à l’âge de 15 ans.

À l’été 1869, il devient militaire et participe aux campagnes militaires contre les Féniens de 1870 à 1872.

Il fut journaliste pour les journaux L’Écho de Lévis, Le Canadien et L’Union canadienne. En 1879, il s’est marié avec Dorimène Roy-Desjardins et ils ont eu dix enfants. Il fut sténographe de langue française à la Chambre des communes du Canada pendant 25 ans de 1892 à 1917.

En 1897, il s’intéresse au problème d’épargne et de crédit des classes laborieuses pour trouver une solution. Trois ans de recherche y seront consacrés et il cofondera la première caisse populaire d’épargne et de crédit avec son épouse Dorimène à Lévis le 6 décembre 1900. De son vivant, Desjardins participe à la fondation de 163 caisses, dont 18 en Ontario et 9 aux États-Unis. Il fut nommé Commandeur de l’Ordre de Saint-Grégoire-le-Grand en 1913. En 1914, il est victime d’urémie puis il décède dans sa résidence le 31 octobre 1920 à l’âge de 66 ans.

8) JOSEPH-ELZÉAR BERNIER (1852-1934)

Il est né à L’Islet le 1er janvier 1952. En 1865, à l’âge de 13 ans, il devient mousse (ou matelot), puis il devient capitaine à l’âge de 17 ans en 1869 pour commander un navire qui transporte un chargement de bois du Canada vers l’Irlande.

De 1869 à 1872, il est capitaine de deux navires, le St-Joseph et le St-Michel, et c’est pendant cette période que débute son intérêt pour l’Arctique à la suite d’une rencontre avec l’explorateur nordique Charles Francis Hall.

Il effectuera des emplois qui n’ont pas de lien direct avec la navigation en mer. En 1887, il est maître du port au chantier naval Davie de Lauzon. En 1895, il est nommé gouverneur de la prison de Québec située aux plaines d’Abraham. C’est en cette même année qu’il élabore son projet d’exploration de l’Arctique. Il se fait d’ailleurs aider d’un faussaire hébergé dans sa prison pour établir les cartes de son expédition.

De 1898 à 1903, Joseph-Elzéar Bernier fait la promotion d’un projet d’exploration des territoires arctiques à trois niveaux (auprès du grand public, des sociétés scientifiques et des gouvernements).

Entre 1906 et 1925, il a fait 12 expéditions dans l’Arctique et il y a passé huit hivers. Le 1er juillet 1909, il a déposé une plaque sur l’île de Melville proclamant la souveraineté du Canada sur les îles de l’Arctique.

En 1927, à l’âge de 75 ans, il fait son dernier voyage à Burwell au Lincolnshire en Angleterre à bord d’un remorqueur pour diriger un convoi de barges transportant du charbon pour le ministère des Chemins de fer et des Canaux du Canada.

Joseph-Elzéar Bernier est décédé à Lévis, le 26 décembre 1934, à l’âge de 82 ans et il a été inhumé au cimetière Mont-Marie de Lévis.

9) PIERRE-GEORGES ROY (1870-1953)

Il est né à Lévis le 23 octobre 1870. Son frère, Joseph-Edmond Roy (ancien maire de Lévis), était aussi un archiviste et un historien qui a présidé la Société royale du Canada et les Archives du Canada.

Pierre-Georges a fondé à 20 ans sa première revue historique intitulée Le Glaneur. Il a lu les ouvrages de François-Xavier Garneau et Henri-Raymond Casgrain. Rapidement, il constate que les documents historiques étaient éparpillés à travers l’Europe et les États-Unis. Il interprète sa mission comme étant celle de réunir et de classer les documents historiques pour les historiens du futur et la pérennité des archives au Québec. En 1895, il fonde son Bulletin des recherches historiques et se met au service des archives canadiennes et cette revue historique sera publiée jusqu’en 1968.

Le 1er septembre 1920, Athanase David le nomme premier archiviste provincial. Ses rapports d’archiviste sont devenus une source importante pour tous les historiens du Canada. Il fut directeur conservateur du Musée du Québec de novembre 1930 à octobre 1941. Pierre-Georges Roy est décédé le 4 novembre 1953 à l’âge de 83 ans et il fut inhumé au cimetière Mont-Marie de Lévis.

10) VINCENT-FERRIER CHAGNON (1915-1999)

Il est né à Saint-Hyacinthe le 13 décembre 1915. Il a fait ses études au Collège Villeray et au Collège Grasset de Montréal où il obtenu un baccalauréat ès arts.

Il a travaillé pendant 32 ans à titre de fonctionnaire provincial au ministère de l’Agriculture et de la Colonisation comme chef de service des travaux et directeur général de la colonisation. En 1961, il fut nommé commissaire d’école à la commission scolaire de Lévis et il fut président de 1962 à 1968. Il a fondé la Commission scolaire régionale Louis-Fréchette en 1963 et il est resté président-fondateur jusqu’en 1968.

De 1966 à 1990, il fut maire de Lévis et il a réalisé le record du plus long mandat à la mairie depuis la fondation de la ville en 1861. Il fut également préfet de la municipalité régionale de comté de 1982 à 1990. Le maire Chagnon a été élu député libéral provincial du comté de Lévis en 1973 et il fut défait par Jean Garon en 1976.

Le développement domiciliaire et commercial s’est largement développé sous son règne à la mairie. Le centre commercial Les Galeries Chagnon fut nommé en son honneur en 1974, car il rêvait d’offrir ce centre commercial grandiose à ses concitoyens. Il a réalisé les premières fusions municipales avec la Ville de Lauzon en 1989 et la Ville de Saint-David-de-l’Auberivière en 1990.

Vincent-Ferrier Chagnon est décédé à Lévis le 15 janvier 1999, à l’âge de 83 ans et 1 mois et il a été inhumé au Mausolée Mont-Marie de Lévis.

Texte de Vincent Couture, historien-archiviste