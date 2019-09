Qui a raison? La belle-mère ou la bru?

Ma belle-fille a fait pareil il y a cinq ans et je ne lui ai toujours pas pardonné. Ce qui fait que mon mari leur rend visite, mais que moi je m’abstiens. Mon fils me reproche ma trop grande rigidité envers sa femme et moi je lui réplique que je me respecte assez pour ne pas m’humilier devant la bêtise de sa femme.