Rumors of war: la réponse de Kehinde Wiley aux monuments confédérés

Depuis quelques années déjà nous assistons au retait de monuments évoquant les héros des États confédérés un peu partout aux États-Unis. L'artiste Kehinde Wiley a plutôt décidé d'y puiser l'inspiration.

Wiley était déjà un artiste réputé lorsqu'il a accepté la commande de réaliser le portrait officiel du président Barack Obama pour la National Portrait Gallery. Sa nouvelle création a été dévoilée vendredi sur Times Square. L'oeuvre qui a pour nom "Rumors of war" demeurera à New York jusqu'en décembre, moment où elle sera relocalisée à Richmond en Virginie.

AFP

C'est justement en s'inspirant des statues de généraux associés aux États confédérés qui se trouvent à Richmond que Wiley a produit son bronze. La symbolique est forte et pour Wiley il s'agit de se réapproprier un moment important de l'histoire américaine. Lorsqu'on relocalisera l'oeuvre, elle inscrira la présence noire aux côtés des statues équestres de généraux blancs.

Lors du dévoilement Wiley a référé aux oeuvres présentes à Richmond en ces termes: "I’m a black man walking those streets, I’m looking up at those things that give me a sense of dread and fear. Today, we say yes to something that looks like us. We say yes to inclusivity. We say yes to broader notions of what it means to be an American."

Vous pouvez accéder au site web de l'artiste ici .