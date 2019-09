Aucune limite de dépenses pour Pierre Fitzgibbon

La vente d’entreprises québécoises à des intérêts étrangers n’empêche pas M. Fitzgibbon de dormir. « On va en perdre, dit-il. Je suis plus préoccupé d’avoir de plus gros sièges sociaux, pas juste en termes de personnes, mais de solidité financière, qui peuvent rayonner à l’international. Je pense que c’est vraiment sur ça qu’il faut focaliser. Il faut être capable de nourrir ces entreprises-là, qui peuvent devenir les prochains Couche-Tard et CGI. C’est ça le focus plus que de tout garder ce qui est un siège social au Québec. Puis, on complète ça avec des filiales étrangères fortes, comme Airbus. »