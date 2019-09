Bianca Andreescu jouera aux Finales de la WTA

La Canadienne Bianca Andreescu est officiellement qualifiée pour les Finales de la WTA, qui se dérouleront à Shenzhen, en Chine, du 27 octobre au 3 novembre, a annoncé lundi le circuit féminin.

La gagnante des Internationaux des États-Unis et de la Coupe Rogers cette année a donc rejoint Ashleigh Barty et Karolina Pliskova, deux joueuses déjà qualifiées. La Roumaine Simona Halep a également obtenu une des huit places disponibles pour cet événement totalisant 14 millions $ en bourses; celles-ci sont offertes au top 8 de la saison en cours.

Pour Andreescu, une présence aux Finales n’est guère surprenante. Ayant aussi gagné à Indian Wells plus tôt en 2019, elle a récolté 44 victoires depuis le début de l’année. L’athlète de 19 ans est la plus jeune à se retrouver au tournoi final depuis Caroline Wozniacki en 2009 et la quatrième Canadienne de l’histoire à confirmer sa participation : Carling Bassett-Seguso en 1984 et 1985, Helen Kelesi en 1988 et 1989 ainsi qu’Eugenie Bouchard il y a cinq ans avaient aussi réalisé l’exploit.

«Ce fut une année incroyable pour moi et je regarde vers l’avant pour bien la finir aux Finales de Shenzhen, a mentionné Andreescu au site de la WTA. J’ai toujours rêvé d’y prendre part et je suis tellement fière du travail accompli par mon équipe et moi-même jusqu’ici.»

Par ailleurs, l’Ottavienne Gabriela Dabrowski et la Chinoise Xu Yifan seront également de la partie, mais en double. Le duo en sera à sa troisième présence de suite, ayant triomphé à Nuremberg et atteint la finale à Wimbledon.

Bon départ

En action au premier tour de l’Omnium de Chine dans la nuit de dimanche à lundi, Andreescu a bien amorcé son séjour en Asie. La sixième au classement mondial a disposé de la Biélorusse Aliaksandra Sasnovich en trois manches de 6-2, 2-6 et 6-1.

Au terme d’un match de 1 h 53 min, l’Ontarienne de 19 ans a réussi trois as et commis deux doubles fautes. Son adversaire, qui occupe le 60e rang mondial, a pour sa part claqué deux as et commis une double faute.

Au prochain tour, elle affrontera la Belge Elise Mertens, 23e au classement mondial, qui l’a emporté 6-2 et 6-3 contre la Croate Petra Martic, détentrice du 17e rang.

Il s’agissait du premier match d'Andreescu depuis son triomphe aux Internationaux des États-Unis.