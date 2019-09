CO2 Solutions a des dettes de 12,8 M$

Les dettes de l’entreprise CO2 Solutions, qui s’est récemment placée sous la protection de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, s’élèvent à environ 12,9 M$.

C’est ce qu’on peut lire dans des documents publics du syndic Ernst and Young. CO2 Solutions doit un peu plus de 11,58 M$ à ses 98 créanciers non garantis ayant des réclamations, dont 2,5 millions $ à Développement économique Canada et le même montant au fournisseur de pièces et constructeur Alco-TMI.

La compagnie de Québec spécialisée dans la capture du carbone à l’aide d’enzymes cumule également des dettes de 1,24 M$ envers ses cinq créanciers garantis. La plus importante somme s’élève à près de 679 000 $ à Dundurn Capital Partners.

Elle doit aussi près de 41 000 $ à ses créanciers privilégiés, soit le montant comprenant le salaire des travailleurs ainsi que les frais pour les loyers.

Le 16 septembre, CO2 Solutions s’est placée sous la protection de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité avec l’intention de faire une proposition à ses créanciers. L’entreprise éprouvait depuis plusieurs mois des difficultés financières. La direction analysait alors toutes les options, entre autres, la vente, une fusion ou une fermeture.

L’offre devrait être présentée aux actionnaires au cours des prochaines semaines.

17,8 M$

Depuis 2013, CO2 Solutions a profité de plus de 17,8 M$ sous forme de subventions versées par Québec et Ottawa dans le cadre de différents programmes ainsi que par la Climate Change and Emissions Management Corporation de l’Alberta.

Il faut dire que la compagnie a évolué depuis sa fondation en 1997 principalement grâce des investissements privés, des subventions et des prêts. Elle a reçu environ 80 M$ d’investisseurs et des gouvernements depuis sa création.

C’est notamment en raison d’un dépassement de coûts de 2,6 M$ pour son projet d’unité de capture du carbone à l’usine de pâte de Résolu à Saint-Félicien, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, que CO2 Solutions se retrouve aujourd’hui en difficultés financières.