Comment arrêter un cœur de mère de saigner ?

Je vous écris dans la foulée de la lecture de la lettre « Ma fille me reproche mon divorce » publiée fin juillet, dans laquelle une mère vous informait que sa fille, quand même rendue à 28 ans, lui adressait encore le reproche d’avoir brisé la famille en quittant son père. Et cela, malgré les quinze années écoulées depuis la séparation et le fait que la mère avait également réussi à aplanir ses relations avec son ex. Sa fille, elle, se murait dans le rejet.

Je me suis sentie pleinement concernée par ses propos puisque je suis plongée dans la même situation. J’ai tellement pleuré de voir que ma fille me rejetait de la sorte et j’en pleure encore quasi quotidiennement. J’aimerais tellement entrer en contact avec cette dame. Peut-être qu’ensemble on pourrait se consoler ?

J’avoue que c’est la situation la plus odieuse qui puisse arriver à un parent, qui plus est une mère, de voir sa fille la rejeter. Je précise quand même que je me contente de pleurer en cachette, car je ne veux pas imposer cela à mes trois autres enfants de 9, 8 et 2 ans. Je le fais quand je suis seule à la maison, au bureau, dans les transports en commun, et particulièrement lorsque je croise des enfants de l’âge de ma fille qui a aujourd’hui 19 ans. Dans l’attente d’une suite favorable à ma demande, je vous prie d’accepter mes chaleureuses salutations.

Rose-Lisette

Il m’est impossible de faire ce genre de rapprochement entre mes interlocuteurs. C’est donc inutile d’espérer. Mais dites-vous en revanche qu’il vous serait bien plus profitable de chercher à comprendre le point de vue de votre fille, que de chercher à conforter votre position au contact de quelqu’un qui ne vous offrirait aucune possibilité d’analyse neutre de votre situation. Les larmes ont leur valeur pendant un certain temps, mais vient un moment où, pour le bien de tout le monde et de vous-même en particulier, il faut accepter ce qui est, ce que vous ne pouvez changer par votre seule volonté, pour aller de l’avant vers un apaisement et une vie nouvelle.