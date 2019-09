Des maisons qui disparaissent morceau par morceau

« La majorité de la maison était neuve. On y a vécu une vie, mais les inondations nous l’ont détruite chaque fois. La meilleure solution est de dire adieu à notre passé et d’aller de l’avant », se résigne M. Gilbert, lequel attend toujours le dernier versement d’indemnisation du gouvernement, près de deux mois après la démolition de sa maison.

Les pronostics initiaux prévoyaient qu’entre 125 et 150 maisons de Sainte-Marie seraient rasées. Or, les avis de démolition ne dérougissent pas.

Tristes souvenirs

Photo d'archives, Dominique Lelièvre

Les Beaucerons vont se rappeler longtemps l’inondation d’avril 2019, au cours de laquelle environ 9000 résidences ont été prises d’assaut par les eaux de la rivière Chaudière, dont plus de la moitié à Sainte-Marie. La crue a paralysé le centre-ville de la municipalité pendant plusieurs jours, laissant la désolation derrière elle. Le gouvernement du Québec a rendu admissible aux résidents son programme d’indemnisation, la Ville de Sainte-Marie le rendant même plus accessible encore, afin de relocaliser le plus de résidences possible à l’extérieur des zones inondables.