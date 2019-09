Jusqu’à quelle limite doit-on se cacher des choses dans un couple ?

Je trouve bien étonnante la conception de la vie à deux exprimée par certains dans votre courrier. Depuis quand est-il de mise de se garder des zones d’ombre et de secret envers l’autre, et espérer communier dans une vie à deux forte et solide ? Vous avez même publié le propos d’un monsieur qui affirmait quasi solennellement que « C’est une vision névrotique et malsaine de penser que tout doit se partager. Dans un couple, on se dit l’essentiel. Il y a toujours une petite part de l’autre qui va nous échapper parce qu’elle lui appartient. »

Dans mon livre à moi, l’honnêteté et la franchise constituent les deux ingrédients essentiels pour qu’un couple puisse durer dans le temps. Avez-vous d’ailleurs déjà pris la peine de remarquer que la confiance a du mal à tenir le coup dans un couple (ils sont nombreux de nos jours) quand un des deux l’a minée. Cette confiance qui était justement basée sur la vérité qu’on croyait mériter de la part de l’autre. Une fois qu’on sait qu’on a été trahi, c’est on ne peut plus difficile, pour ne pas dire impossible, de revenir en arrière.

J’ai 87 ans et je suis avec la mère de mes enfants depuis 63 ans. On s’est toujours tout dit et on a élevé nos enfants à le faire. Malheureusement, tous n’ont pas suivi cette règle d’or, et ça nous attriste ma femme et moi de les voir se séparer alors qu’on leur avait appris comment faire pour réussir.

Anonyme

Autre temps, autres mœurs. Et contrairement à vous, je pense aussi que deux partenaires amoureux ont aussi le droit de garder une part de leur jardin secret sans nécessairement nuire à leur union.