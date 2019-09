La Chine glorieuse, les États-Unis enlisés

Cette célébration est l’occasion pour le gouvernement de Xi Jinping de renforcer son image internationale et de consolider son influence au sein même de la population chinoise.

À l’international, Pékin rappelle que l’économie de la Chine est responsable de 28 % de la croissance mondiale des dernières années. De cette manière, le gouvernement chinois met de la pression sur le gouvernement américain et il renforce l’idée que la guerre commerciale contre la Chine sera nocive pour tous.

À l’interne, la célébration est l’occasion d’une nouvelle vague de propagande qui renforce le patriotisme et les sentiments favorables à l’égard du gouvernement de Xi Jinping.

D’ailleurs, trois films propagandistes sortent cet automne dans les salles de cinéma chinoises : un film sur l’arrivée au pouvoir de Mao et du parti communiste en 1949 (Mao Zedong 1949), un long métrage sur les plus grandes réussites de la Chine depuis 70 ans (Mon pays, mon peuple), et enfin un film sur le retour de Hong Kong en 1997 (Le retour). Le film sur Mao est à la tête du box-office.