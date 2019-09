La soprano américaine Jessye Norman meurt à 74 ans.

Parce qu'il n'y a pas que la politique et Donald Trump, je me permets de souligner le décès d'une des plus belles voix américaines de l'histoire.

Née à Augusta dans le sud des États-Unis en 1945, Norman a vécu la période de la ségrégation raciale. Elle a cependant maintes fois affirmé avoir vécu une enfance heureuse, ses parents accordant autant d'importance aux arts qu'aux sciences ou aux mathématiques. Ce n'est qu'un peu plus tard qu'elle participera aux activités du N.A.A.C.P., le célèbre mouvement pour la reconnaisances des droits civiques des Noirs.

De sa magnifique voix elle a déjà affirmé qu'elle se prêtait bien aux mélodies de Wagner. Des spécialistes lui rendront bientôt un hommage plus digne et étoffé que le mien, mais je tenais à souligner le départ de cette géante dont j'associe pour toujours la voix à Amazing Grace.

Je vous redirige ici vers le site Opera on video sur lequel vous pourrez entendre Norman lors d'un concert présenté à Paris en 1990. Bonne écoute!