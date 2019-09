Lac Saint-Charles: les maires s'allient et demandent 200 M$ pour l'eau potable

Les maires de Québec, Stoneham et Lac-Delage s’unissent pour exiger des candidats aux élections fédérales un engagement de 200 M$ pour protéger la source d’eau potable du lac Saint-Charles.

«Tout le monde marche pour la planète. Ils vont avoir l’occasion pour les deux, trois prochaines semaines de nous dire si oui on non ce sont des vœux pieux ou s’ils sont prêts à agir. À la Ville de Québec, notre urgence pour la planète, c’est ça: la protection du lac Saint-Charles», a exprimé le maire de Québec, Régis Labeaume, qui a fait une sortie commune lundi avec Claude Lebel, de Stoneham, et Guy Rochette, de Lac-Delage.

Les trois élus demandent aux candidats de tous les partis aux élections fédérales de se prononcer pour rendre les fonds disponibles dans des programmes bonifiés aux critères moins restreints. Les programmes existants sont «tatillons» et n’aident pas les municipalités, a déploré Claude Lebel.

Les maires veulent d’ici 10 ans pouvoir raccorder les usines de traitement des eaux usées des deux villes du nord à celle de Québec pour 40 M$. Aussi, ils souhaitent faire le raccordement de 900 installations septiques au réseau d’égout et en remplacer 1000 autres qui ne sont plus conformes, ce qui coûtera 140 M$. Finalement, on veut implanter des infrastructures vertes pour un montant de 20 M$.

On demande aussi 7 M$ pour permettre aux villes de faire l’acquisition de terrains qui seront constitués en zone de conservation autour du lac.

On a stabilisé l’état du lac, explique le maire Labeaume, mais avec le développement à venir on craint que la dégradation se poursuive.

«Si on ne fait pas ça, ultimement, dans quelques dizaines d’années, il va falloir aller chercher l’eau ailleurs. Et là les investissements vont être de beaucoup supérieurs», a soutenu le président de l’Association pour la protection de l’environnement du lac Saint-Charles et des Marais du Nord (APEL), Daniel Gilbert.