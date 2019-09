Le gouvernement Legault veut couper plus de forêts pour réduire les GES

Le gouvernement Legault veut augmenter les coupes forestières pour réduire les émissions de GES.

«Si on plante juste les arbres, un moment donné tu vas avoir un effet inverse, la forêt ne fait plus son travail de captage de gaz à effet de serre», a expliqué le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, Pierre Dufour, lundi en marge d’une conférence de presse où il annonçait la nouvelle vision forestière du Québec.

Québec veut donc augmenter significativement les volumes de bois récoltés au Québec dans les prochaines années et estime que cette politique va permettre de capter davantage de GES. «En principe, c’est ce que nos spécialistes nous disent.»

Photo Simon Clark

M. Dufour cite en exemple les «arbres cassés» et mal en point qu’on aperçoit sur le bord des routes. «Quand ton arbre casse, quand il n’est plus en santé, ça devient un émetteur de carbone, il ne capte plus de GES», a indiqué M. Dufour. Même chose pour les arbres qui sont atteints de maladies, comme la tordeuse de l’épinette.

Bûcher davantage

La politique annoncée par le ministre Dufour propose plus de souplesse aux entreprises: les volumes de bois disponibles seront augmentés.

Dès l’an prochain, les volumes récoltables passeront de 10 millions de mètres cubes à 11 millions, a dit le ministre. Dans les prochaines années, Québec promet plus de souplesse et de prévisibilité aux entreprises.

Photo Simon Clark

Pour augmenter la «productivité» de la forêt québécoise, le ministre fait miroiter un important soutien financier. Québec pourrait subventionner le transport de bois dans les forêts plus lointaines et moins rentables, et réduire les redevances forestières payées par les entreprises dans les forêts en terrain accidenté.

Le gouvernement pourrait également payer les entreprises pour couper les essences d’arbre comme le sapin qui n’ont pas une grande valeur commerciale, pour planter à la place des essences plus payantes comme l’épinette noire.

Quant à la protection du caribou forestier, M. Dufour préfère attendre d’avoir davantage d’études. Il reconnaît que les coupes forestières nuisent à son habitat forestier, mais elles permettent toutefois à d’autres espèces comme l’orignal de prospérer.

L’organisme de défense de l’environnement Greenpeace a dénoncé l’intention du ministre, qualifiée d’inquiétante. «Le gouvernement menace de dégrader davantage les forêts du Québec et les habitats des espèces en voie de disparition et pourrait réduire considérablement le stockage du carbone en forêt», a dénoncé son porte-parole Patrick Bonin dans une communication écrite. « Ces propositions iraient à l’encontre de la protection et de la restauration des forêts qui sont des éléments essentiels aux solutions climatiques naturelles», a-t-il ajouté.