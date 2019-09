Les Républicains demeureront-ils solidaires? Prise 2

J'ai déjà soulevé une première fois la question de la solidarité des élus républicains. La défense agressive du président leur forcera peut-être la main.

Si la procédure de destitution devait se rendre à l'étape du procès au sénat, le président Trump aurait besoin du soutien de plusieurs républicains pour éviter une destitution. Déjà ce qu'on lui reproche est sérieux et nous n'en sommes qu'au début de l'enquête. Nous n'avons pas encore eu droit au témoignage du lanceur d'alerte et son entourage devra expliquer pourquoi les consersations du président nécessitaient qu'on contourne les règles habituelles d'archivage.

À la complexité de la situation le président Trump ajoute des déclarations incendiaires et controuversées. Des Républicains se manifestent déjà pour souligner qu'il y aura éventuellement une limite à défendre l'indéfendable.

Parmi eux on retrouve un ancien conseiller du président sur les questions de sécurité nationale. Tom Bossert collabore maintenant au réseau ABC et il a été très clair pendant la fin de semaine. L'entourage du président doit cesser de relayer les théories du complot pour le défendre.

À la voix de Bossert s'est ajoutée celle de l'élu républicain Adam Kinzinger. Cet ancien pilote déployé au-dessus de l'Irak et de l'Afghanistan déplore la rhétorique agressive du président qui évoqué rien de moins qu'une guerre civile si on devait le démettre de ses fonctions. Nous sommes encore bien loin d'un important mouvement d'opposition des élus républicains, mais il semble qu'on s'approche de plus en plus d'une limite.