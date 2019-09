L’ouverture des Galeries Gourmandes repoussée au 29 octobre

Les Galeries Gourmandes des Galeries de la Capitale ouvriront leurs portes trois semaines plus tard que prévu.

Annoncé pour le 9 octobre, le marché alimentaire devrait maintenant accueillir ses premiers clients le 29 octobre si tout se déroule selon le nouvel échéancier.

La direction du centre commercial, le Groupe Oxford, justifie ce délai par le fait qu’elle souhaite donner davantage de temps aux commerçants pour se préparer. La rareté de la main-d’œuvre serait également l’un des facteurs expliquant cette décision.

L’impact du manque de travailleur se serait notamment fait sentir lors de l’aménagement de ce nouvel espace. Les travaux ne sont pas encore terminés.

«Parce que nous nous devons de composer avec la réalité de plus d’une vingtaine de détaillants dont les besoins et les installations sont spécifiques, et surtout; spécialisés, Oxford a choisi de se doter de quelques semaines de plus pour assurer le succès de l’ouverture des Galeries Gourmandes», répond la directrice marketing, Lise-Andrée Roy.

Au cours des dernières semaines, le groupe Restos Plaisirs a annoncé l’ouverture de son concept Madame Chose dans les Galeries Gourmandes. Un investissement de 3,5 millions $. L’ouverture est prévue pour le mois de décembre.

Comme autres détaillants, on retrouvera notamment À chacun son pain, Aliments Victorius, Beignes d’Antan, Boucherie Florent & Fils, Boucherie Florent & Fils, Cookie Bluff, Élodie Fleuriste, Jos Croustilles et Kanel.

En plus de l’Atelier Gourmand, Les Galeries Gourmandes accueilleront les marchands suivants: