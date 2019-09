NFL : un joueur suspendu pour le reste de la saison

Le secondeur des Raiders d’Oakland Vontaze Burfict a été suspendu pour le reste de la campagne et toutes les rencontres éliminatoires par la NFL en raison d’un coup casque à casque asséné à l’ailier rapproché des Colts d’Indianapolis Jack Doyle durant le match de dimanche.

Le circuit Goodell a confirmé le tout par le biais d’un communiqué que le réseau NFL Network a diffusé sur les réseaux sociaux. Celui ayant été puni pour quatre rencontres en 2016 et autant l’année suivante en raison de coups sournois portera la décision en appel. Cette pénalité valable pour les 12 derniers affrontements du calendrier régulier et possiblement davantage représente la suspension la plus importante de l’histoire de la ligue pour un geste commis sur le terrain.

Au deuxième quart du duel présenté à Indianapolis, le joueur fautif a baissé sa tête pour frapper son rival qui s’est retrouvé sur les genoux à la suite du contact. Il a ensuite été chassé de la partie.

«Il n’y a aucune circonstance atténuante sur ce jeu. Votre contact était superflu, flagrant et évitable, a mentionné la NFL au principal intéressé dans une lettre dont le contenu a été dévoilé par le vice-président des opérations football, Jon Runyan. Après chacune de vos violations aux règles précédentes, moi et les officiels responsables de juger les décisions en appel vous avions averti que toute autre infraction signifierait des sanctions plus sévères. Malgré tout, vous avez continué d’ignorer les règles étant en vigueur pour protéger vos adversaires et vous-même de tout risque inutile.»

«Votre passé en matière de violations est à l’origine de cette sanction imposée selon votre degré de responsabilité.»

Cette année, le joueur des Raiders a effectué 18 plaqués.