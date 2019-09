Président Mike Pence?

Si tous les projecteurs sont braqués sur Donald Trump et son équipe d'avocats, ils sont nombreux à se demander ce que fait Mike Pence pendant ce temps.

Si Donald Trump devait quitter ou être chassé du pouvoir, Mike Pence deviendrait automatiquement président. Jusqu'à maintenant le vice-président a été loyal à son patron, mais il devra probablement justifier cette solidarité si Donald Trump devait perdre son poste. Les adversaires démocrates ne manqueront pas de lui rappeler des séjours dans les hôtels du président ou encore son séjour en Ukraine. N'oublions pas que le début de la procédure de destitution se déroule alors que tous se préparent pour l'élection 2020.

La garde rapprochée de Mike Pence assure que celui-ci a les mains propres et que son bilan est irréprochable même si le président a lui-même associé Pence à ses démarches en Ukraine. Il s'agit assurément d'une déclaration maladroite si on veut présever une présidence républicaine puisque si Trump et Pence tombent tous les deux, Nancy Pelosi serait la prochaine dans l'ordre de succession. Une manière pour le moins originale de devenir la première femme à la présidence. Comme on le cite dans un article de POLITICO :

"A senior administration official dismissed the notion that Trump would throw Pence under the bus if he ever sensed disloyalty. “That is silly. It’s the opposite, meaning that [Pence's] calls are fine, too,” the official said of Trump's latest remark. “Think this through: POTUS and VP are gone and Pelosi becomes president? Please.”

Un scéanrio tiré pa r les cheveux? Oui! Mais nous vivons une période où la "normalité" se définit autrement: