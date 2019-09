Procès Ugo Fredette : Mme Barbe était dénigrante, dit la famille Fredette

SAINT-JÉRÔME | La conjointe d’Ugo Fredette était une femme « très impatiente et agressive » qui avait l’habitude de dénigrer ce dernier, a témoigné le père de l’accusé ce lundi au procès de l’homme accusé des meurtres de la femme et d’un aîné.

« Ugo ne faisait rien, il ne disait jamais un mot... C’était ça leur relation », a expliqué Michel Fredette ce lundi au palais de justice de Saint-Jérôme.

M. Fredette, un retraité, témoignait au procès de son fils de 43 ans accusé des deux meurtres au premier degré survenus le 14 septembre 2017.

D’abord de sa conjointe Véronique Barbe, en présence d’un enfant, puis du septuagénaire Yvon Lacasse à une halte routière de Lachute, alors qu’Ugo Fredette était en cavale avec le petit.

Pour la Couronne, Fredette a commis ces meurtres parce qu’il ne supportait pas l’idée que Mme Barbe allait mettre fin à leur relation.

Mais pour la défense, l’accusé avait plutôt atteint un « point de rupture » en raison du dénigrement répété de la femme.

« La relation entre Ugo et Véro est devenue toxique », a ajouté Eric Fredette, le frère de l’accusé.

PHOTO MARTIN ALARIE

Pourtant, la relation entre Mme Barbe et Ugo Fredette avait bien commencé, ont assuré tant le père que le frère de l’accusé, qui ont rencontré la femme entre 2009 et 2011.

« La première impression était bonne, elle parlait de films parce qu’elle avait travaillé pour un [Super club] Vidéotron », a expliqué Michel Fredette.

Eric Fredette, de son côté, a vite remarqué que le couple était passionné. Les deux étaient en amour, intensément, a-t-il dit.

Photo Facebook

Dégradation de la relation

Mais les choses ont toutefois changé quand Mme Barbe a ouvert une garderie.

« Elle est devenue impatiente, elle criait tout le temps, a expliqué le père de l’accusé. Elle était méchante, je ne l’avais plus dans mon cœur », a ajouté le témoin.

Le frère de l’accusé a renchéri, affirmant avoir eu l’impression que l’amour de la femme avait nettement diminué.

« On sentait qu’elle n’aimait plus mon frère, a-t-il témoigné. Des fois, elle disait qu’elle voulait le laisser, mais qu’elle était hésitante. »

La ligne de questions, très critique envers la défunte, a toutefois soulevé l’ire de la Couronne, qui s’est opposée aux questions, sous prétexte qu’elle ne voyait pas « en quoi ça va aider le jury ».

« Le fait qu’elle a déjà été impatiente ou agressive n’a rien de pertinent à la question finale que vous aurez à vous poser », a d’ailleurs expliqué la juge Myriam Lachance au jury.

Le procès se poursuit.