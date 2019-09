Reprendre contact avec la beauté

Retrouver contact avec la beauté et le bonheur est une mission qui peut s’avérer complexe et difficile dans le monde d’aujourd’hui. La pièce Lentement la beauté propose de le faire par l’entremise de l’art. Une œuvre qui tombe à point.

Créée en 2003, la pièce de la compagnie Théâtre Niveau Parking Lentement la beauté résonne toujours très fort, 16 ans plus tard. Elle concorde avec la vie d’aujourd’hui. Comme si le bonheur était inaccessible et difficile à atteindre dans le contexte actuel.

À l’affiche à La Bordée jusqu’au 12 octobre, Lentement la beauté raconte l’histoire d’un homme qui se cherche et qui, au contact de l’art, sera amené à voir les choses d’une autre façon.

Il gagne des billets pour aller voir la pièce de théâtre Les trois sœurs de Tchekhov. Il est fasciné par ce qu’il voit. Il retourne la voir et plonge même dans le texte de ce classique qui raconte le mal de vivre de Macha, Olga et Irina. Trois sœurs qui rêvent de quitter leur campagne profonde pour retourner vivre à Moscou.

L’œuvre créée en 1901 aborde les thèmes du temps qui passe et détruit les rêves, l’importance du travail et de l’autonomie, de l’ennui et de l’amour.