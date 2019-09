La troupe de théâtre de l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ) – Université Laval, Les Fous de la rampe, sera de retour les 25-26 octobre et 1-2 novembre au Théâtre de la Cité universitaire de l’Université Laval avec sa 28e production, la comédie déjantée Silence en coulisses! de Michael Frayn au profit de la Fondation IUCPQ. Créée en 1991, la troupe Les Fous de la rampe regroupe autour d’un spectacle annuel des comédiens, dont la majorité sont membres du personnel de l’Institut. Renseignements : www.lesfousdelarampe.org.

Marche Myélome Multiple de Québec

Photo courtoisie

La 8e Marche Myélome Multiple de Québec, tenue le dimanche 15 septembre sur la Promenade Samuel-De Champlain, a réuni près de 300 personnes et a permis d’amasser près de 25 000 $ qui serviront à la recherche et à la sensibilisation à ce cancer peu connu. Bien que la maladie soit incurable, les patients vivent mieux et plus longtemps grâce au développement de nouveaux traitements. Chaque jour, 8 Canadiens reçoivent un diagnostic de myélome. Sur la photo, l’équipe de Julie Martel (famille, amis(es) collègues de travail) qui a amassé 8000 $ à elle seule. Renseignements, ou pour faire un don, visitez le https://myeloma.ca.

La SAQ pour les BAQ

Photo courtoisie

Du 29 août au 2 septembre, la Société des Alcools du Québec (SAQ) remettait 1 $ au réseau des Banques alimentaires du Québec (BAQ) pour chaque vin rosé vendu lors de sa campagne « SAQ X BAQ ». Les clients étaient également sollicités pour offrir des dons supplémentaires à la caisse. Ces contributions se sont traduites par la remise de 375 573 $ à l’organisme. Ce montant s’ajoute aux 813 032 $ versés par la SAQ depuis le début de l’année à la suite de sa campagne SAQ X BAQ du mois de mai, et par le versement d’une aide particulière offerte aux Moisson des secteurs les plus touchés par les inondations du printemps dernier. Depuis 2009, la contribution de la SAQ et de ses clients aux Banques alimentaires du Québec se chiffre à plus de 6,5 millions de dollars. Sur la photo, Catherine Dagenais, présidente et chef de la direction, SAQ, remet le montant amassé à Daniel Tremblay, président du conseil d’administration et administrateur de sociétés BAQ.

Club Rotaract de Québec

Photo courtoisie

Le tournoi de golf annuel du Club Rotaract de Québec, présenté le 12 septembre dernier au club de golf de Lauberivière (Lévis) a permis de remettre 5000 $ à l’organisation Pech-Sherpa de Québec qui accompagne des hommes et des femmes vivant avec des problématiques multiples (santé mentale, judiciarisation, toxicomanie, itinérance cyclique) afin que ces personnes trouvent une réponse personnelle et sociale à l’ensemble de leurs besoins ou qu’elles redécouvrent un pouvoir d’action dans toutes les sphères de leur vie. Sur la photo, de gauche à droite : Louis Savard, directeur des opérations pour le Réseau Dignité et premier vice-président de services corporatifs international pour le Canada ; Hélène Dionne, présidente du Club Rotaract de Québec et Benoît Côté, directeur général Pech-Sherpa.

Anniversaires

Photo courtoisie

Diane Dufresne (photo), chanteuse québécoise, 75 ans... Jean-Denis Quenneville, président de l’ASPMQ (Association des spécialistes de pneu et mécanique du Québec), 36 ans... Simon Théberge, ex-conseiller municipal Ville de Lévis, 69 ans... Julie Drolet, animatrice de l’émission Les Ex à RDI... Martina Hingis, ex-championne de tennis, 39 ans... Marion Cotillard, actrice française, 44 ans.

Disparus

Photos courtoisie

Le 30 septembre 2018. Maurice Barrette (photo), 62 ans, gardien de but des Remparts de Québec (1973-1976)... 2017. Raymond Lebrun, 85 ans, journaliste sportif québécois à la télévision de Radio-Canada... 2016. Lionel Duval, 83 ans, journaliste sportif de la Soirée du hockey à Radio-Canada.