Un bénévole malade récolte ce qu’il a semé

Depuis 2012, l’homme de 44 ans souffre de maladies auto-immunes rares , qui l’amènent à être hospitalisé plus souvent qu’à son tour.

« Ils n’ont plus de traitements pour m’aider », expose-t-il, en mimant à quel point son visage enfle lors des crises subites provoquées par sa condition.

Or, son budget et sa condition ont compliqué la tâche.

Depuis, le patio et la peinture extérieure ont été refaits de A à Z. D’autres phases du projet suivront aussi dans les prochaines semaines.

Et l’engouement pour le projet s’est propagé dans la communauté comme une traînée de poudre.

Des entreprises et des dizaines de personnes de la région ont mis la main à la pâte afin d’effectuer des rénovations qui vaudront finalement près de 40 000 $, selon Marie-Christine Rioux, aussi touchée par l’histoire.

« On n’a pas tous la même chance dans la vie. Je me suis toujours dit que je donnerais au suivant. Alors ce projet me tient à cœur », raconte Dany Morin, ami d’enfance de Patrick.