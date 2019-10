GELLY, Jeannine Rousseau

C'est avec regret que nous vous faisons part du décès de Mme Jeannine Rousseau, au Centre d'hébergement de Charlesbourg, le 28 septembre 2019, à l'âge de 88 ans, épouse de M. André Gelly. Elle demeurait à Québec (arrondissement Beauport). La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairejeudi le 3 octobre 2019, de 10h à 12h30.et de là au cimetière paroissial. Elle laisse dans le deuil outre son époux ; ses enfants : Carole (Mario Gagné), Johanne, Eric (Marie-Josée Potvin) ; ses petits-enfants : William Gelly Courteau et Samuel Gelly ; son frère, sa sœur et sa belle-sœur : Ronald (Ginette Larochelle), Denise (feu Pierre Pageau) ; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Gelly : Jean-Claude (Georgette Landry), feu Yvan (Denise Ferland), Denise (Guy Fournier), Mariette (feu Léo Dubé), Jean-Guy (feu Raymonde Lachance), Nicole (feu André Beaulieu), Jacques ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle est allée rejoindre Marie-Paule Rousseau (Jean-Louis St-Hilaire), Jean-Guy Rousseau, Michel Rousseau (Yolande Tremblay), Louise Gelly (Roch Gagnon). Un gros merci au personnel du soutien à domicile Orléans et aux soins palliatifs du Centre d'hébergement de Charlesbourg pour les excellents soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à L'Association des bénévoles du Foyer de Charlesbourg (soins palliatifs), 7150, boul. Cloutier, Québec (Qc), G1H 5V5. Par téléphone au 418 628-0456.