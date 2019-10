Afrique du Sud: dix fois plus d’ados traités pour le VIH, mais encore trop laissés sans traitement

PARIS | Le nombre d’adolescents de 15 à 19 ans traités pour le VIH a décuplé en Afrique du Sud au cours de la dernière décennie, mais moins de la moitié de ceux qui se présentent pour des soins entreprennent le traitement, déplorent des chercheurs.

L’Afrique du Sud est considérée comme le pays qui a le plus grand nombre de personnes vivant avec le virus du sida, soit approximativement 7,2 millions.

Or, « la lutte contre l’épidémie en Afrique du Sud nécessitera une expansion considérable du traitement des adolescents pour briser les cycles de transmission du VIH et atteindre la promesse d’une génération sans sida », avertissent les chercheurs dans la revue spécialisée « The Lancet HIV » qui publie leur étude mercredi.

En 2016, environ 10,2 millions d’adolescents âgés de 10 à 19 ans vivaient dans ce pays.

L’augmentation du nombre d’adolescents sous traitement est due en partie au succès historique du programme de traitement antirétroviral en Afrique du Sud.

Les auteurs ont analysé les données concernant 730 882 patients âgés de un à 19 ans, qui ont participé au programme VIH entre 2005 et 2016. Parmi les patients admis avant l’âge de 15 ans, 54% étaient des filles (209 205 patients), les infections contractées pendant la naissance ou lors de l’allaitement concernant de façon à peu près égale les deux sexes.

Parmi les patients âgés de 15 à 19 ans (301 242 patients), 88 % étaient des femmes. Ces dernières présentent en effet des taux beaucoup plus élevés de contaminations par voie sexuelle et de demandes de soins que les jeunes hommes.

Le nombre de jeunes de 15 à 19 ans commençant un traitement antirétroviral est passé de 7949 patients entre 2005 et 2008 à 80 918 entre 2013 et 2016.

Mais la proportion d’adolescents séropositifs qui commencent un traitement est moindre que chez les enfants. Seulement 45 % des filles de 15 à 19 ans et 42 % des garçons séropositifs ont commencé un traitement, contre 68 % des filles et 69 % des garçons de 1 à 4 ans.

Selon les chercheurs, ces résultats soulignent « l’importance de préparer les systèmes de santé sud-africains à fournir des soins efficaces contre le VIH à un nombre croissant d’adolescents ».