AnesthesiA voit grand

Un petit quatuor de Québec, habitué à faire des reprises dans les bars, se retrouvera sur scène avec 34 musiciens de l’Orchestre symphonique de Québec, lors d’un concert consacré à la musique de Metallica. AnesthesiA voit loin et souhaite que ce concert soit le début d’une longue aventure.

« On souhaite le faire avec d’autres ensembles symphoniques. Les coûts de production qui sont associés à ce concert sont assez énormes et le succès de cette première sera déterminant pour la suite des choses. D’autres concerts seront annoncés, si le succès est au rendez-vous à Québec », a lancé le producteur Patrick Lessard, lors d’un entretien.

Cette première, sous la direction du chef David Martin, sera présentée le vendredi 3 avril, à la salle Louis-Fréchette du Grand Théâtre de Québec.

On retrouvera, au cours de ce concert, des pièces de l’album en spectacle S&M, enregistré avec le San Francisco Symphonic et d’autres hymnes métalliques de la formation californienne.

« On a approché l’OSQ au début de l’année 2018. Ils ont voulu, avant de s’avancer dans ce projet, vérifier le sérieux de la chose et la qualité des musiciens. On a réussi à les convaincre », a indiqué le producteur.

AnesthesiA a été assemblé au cours de la dernière année et demie avec des musiciens qui ont fait partie de groupes hommages à Metallica.

Le show d’une vie

Le quatuor est constitué du chanteur-guitariste François Laverdière, du guitariste Anthony Hadjedj, du bassiste Christian Labonté et du batteur Éric Leblond.

« Il y a eu des auditions et nous avons choisi les meilleurs éléments », a précisé le producteur.

De nouveaux arrangements symphoniques ont été écrits par le chef David Martin en prévision de ce concert, qui, précise Patrick Lessard, serait une première au Canada.

« On a cherché si cela avait déjà été fait au Canada et on n’a rien trouvé », a-t-il fait savoir.

François Laverdière, chanteur et guitariste au sein de la formation hommage Helpless, qui existe depuis une dizaine d’années, avoue vivre quelque chose qu’il qualifie d’irréel.