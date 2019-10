Assez de temps pour travailler

Olivier Renard arrive en poste au moment où la saison de l’Impact se termine. Ensuite, il disposera de moins de cinq mois pour préparer l’équipe pour la saison 2020 qui s’amorcera par les huitièmes de finale de la Ligue des champions, en février.

Ça semble lui laisser peu de temps pour s’atteler à la tâche, mais le principal intéressé n’est pas du tout d’accord.

« Quand j’entends que j’ai peu de temps, ça me surprend quand même. Il y aura un arrêt de deux mois, deux mois et demi, on n’a jamais ça en Europe.

« Pour moi, ça ne tient pas la route de dire que je n’ai pas assez de temps pour affronter la Ligue des champions. »

Marketing

Ce que l’on sait, c’est que le président, Kevin Gilmore, a les yeux rivés sur la Ligue des champions.

« Ça fait une semaine qu’on est champion canadien. Le lendemain, j’ai rencontré mon équipe de marketing et on a commencé à se demander comment on peut maximiser le retour sur ça.

« L’importance de gagner un championnat pour les joueurs est importante, on ne se l’imagine même pas. »

C’est une belle initiative, surtout qu’en 2015, on avait un peu l’impression que la machine avait pris du temps à se mettre en marche.

Cabrera

Logiquement, Renard devrait d’abord se pencher sur le cas de l’entraîneur Wilmer Cabrera, qui a été embauché pour terminer la saison, le nouveau directeur sportif ne voit cependant pas les choses de la même façon.

« Je n’ai pas d’échéancier. Il y a un match dimanche, on va, je l’espère, terminer la saison avec une victoire. Je veux prendre le temps de connaître les personnes et de savoir comment tout le monde se sent.

« Il ne faut pas forcément régler ce dossier avant de commencer à en régler d’autres. Ce n’est pas une nécessité de prendre des décisions par rapport à X ou Y. »

Si Rémi Garde se qualifiait lui-même de pragmatique, Olivier Renard laisse la même impression après une trentaine de minutes de conférence de presse où il a répondu à toutes les questions avec aplomb.

Pas de transition

L’Impact va terminer la saison 2019 avec un triste record, celui du plus grand nombre de buts accordés depuis qu’il est entré en MLS. Le compteur se situe à

60 en ce moment, sur un pied d’égalité avec le Colorado. Seuls Kansas City (61) et Cincinnati (75) font pire.

On peut donc s’attendre à ce que les choses bougent pas mal cet hiver même si Renard a prévenu qu’au moins deux mercatos pourraient être nécessaires à changer l’identité de la formation.

« Il ne faut pas parler d’année de transition au football, il faut redonner confiance aux gens que l’Impact peut être un club important.

« On part quand même de loin. J’ai connu cette situation quand je suis arrivé au

Standard, qui est un club très important en Belgique. »

Meilleure gestion

Une réponse du Belge laisse croire que l’effectif sera mieux géré sous son règne même s’il n’a pas insisté sur la nécessité d’avoir une équipe réserve où les jeunes pourraient s’épanouir.

« On a une académie qui travaille bien, il faut que la porte vers la première équipe soit ouverte aussi.

« Il y a des postes où il y a trois joueurs étrangers pour la même position, la troisième position doit au minimum être occupée par un joueur local. »