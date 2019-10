Bienfaits reconnus des électrochocs

Je voudrais faire suite aux propos de celle qui affirmait qu’autrefois on soignait la maladie mentale avec des électrochocs, et que contrairement aux idées reçues, dans bien des cas, ça s’avérait très efficace. Moi je fais partie de ces gens qui ont vu des personnes complètement perdues dans leur entourage être soignées avec des électrochocs et se sentir très bien par la suite.

Une personne en particulier a survécu 40 ans en santé à la suite d’électrochocs. Mais lors d’une rechute, elle fut soignée avec des pilules et elle a fini par se suicider. J’ai aussi eu connaissance du cas d’une jeune fille de 24 ans, très intelligente avec un bon travail, qui s’est réveillée un bon matin, complètement déconnectée. Comme de fait, on l’a soignée aux pilules, car dans l’esprit des médecins d’aujourd’hui, l’électrochoc est tabou et mauvais. Eh bien, elle est devenue complètement légume et je trouve ça bien triste.

Je ne sais pas si c’est vrai, mais je me suis laissé dire que c’étaient les pharmaciens qui demandaient d’éviter les électrochocs parce que les pilules leur rapportent plus. Rendue à 80 ans et ayant connu les bienfaits des électrochocs, je trouve dommage qu’on ne les recommande pas plus que ça de nos jours.

Une qui a du vécu

Votre affirmation concernant les pharmaciens est fausse puisque ce ne sont pas eux qui prescrivent la médication pas plus qu’ils ne peuvent prescrire l’électrochoc, désormais appelé électroconvulsiothérapie ou sismothérapie. L’Agence d’évaluation des technologies et des modes d’intervention en santé qui a pour mission de contribuer à améliorer le système de santé québécois a procédé à une étude sur le sujet, laquelle est accessible sur internet. On y trouve d’ailleurs d’excellents commentaires sur les bienfaits comme sur les contre-indications à l’utilisation de l’électrochoc comme processus de soin. Bien qu’il se soit considérablement amélioré avec le temps, son utilisation est faite avec parcimonie compte tenu des effets négatifs qu’il a encore et des dangers qu’il représente pour le patient, entre autres parce que pour l’appliquer on doit procéder à une anesthésie générale.