C'est la fin des activités d'Anacolor à Cap-Rouge

Les citoyens du Regroupement pour la qualité de l'air à Cap-Rouge se sont réjouis mardi matin de la fin des opérations de l’usine de peinture Anacolor.



Après une bataille juridique qui aura duré huit ans, une quarantaine de citoyens du Regroupement se sont réunis très tôt sur le site de l’usine dans l’espoir que ses dirigeants aient tenu parole en y faisant cesser les opérations.



Comme convenu dans une entente avec les citoyens du secteur, les cheminées de l’usine étaient inactives.



«C’est un soulagement. Nous étions là pour souligner l’arrêt des opérations et nous sommes tous soulagés que cette saga de huit ans soit enfin terminée», indique Zeina Constantin, porte-parole du comité de citoyens.



Il y a un peu plus d’un an, les propriétaires de l’usine et les citoyens avaient conclu une entente stipulant que l’usine devait cesser ses activités après le 30 septembre 2019. L’entente signée entre les parties doit être entérinée le 21 octobre prochain par un juge de la Cour du Québec.



«Nous sommes fiers de cette étape historique. Ça ne s’est jamais vu, la fermeture d’une usine dans un quartier résidentiel. Il ne faut jamais sous-estimer la force de la voix des citoyens», poursuit Mme Constantin.



Les citoyens ont accepté de mettre un terme au recours collectif et se désisteront de leur procédure en injonction.



Anacolor déplacera ses activités à Saint-Lambert-de-Lauzon, où l'entreprise a fait construire une usine grâce à un prêt de 9 M$ du gouvernement provincial.



L'usine était plongée dans la controverse depuis 2012 en raison des fortes émanations d'odeurs dans le quartier.