Des incertitudes chez les Penguins

Les Penguins de Pittsburgh entameront la saison en accueillant les Sabres de Buffalo, jeudi, et ils ne peuvent confirmer la présence de Sidney Crosby et d’Alex Galchenyuk à ce jour.

Crosby a participé à l’entraînement de mardi en compagnie de ses coéquipiers, son premier après avoir été atteint au pied par un tir pendant le match préparatoire de samedi face aux Sabres. «Je me sentais bien aujourd’hui et j’en suis heureux. Notre club sera prêt pour jeudi», a-t-il commenté au site des Penguins, sans toutefois élaborer sur ses probabilités de jouer la rencontre inaugurale.

«Je n’ai pas encore discuté [avec le responsable du conditionnement, Chris Stewart]. Je ne connais pas le plan. Je me sentais à l’aise et je suis certain qu’on me posera la question à ce sujet», a-t-il enchaîné.

Pour sa part, Galchenyuk est toujours ennuyé par une blessure au bas du corps et son cas est évalué quotidiennement. Il a patiné en avant-midi et les instrcuteurs des «Pens» espèrent le voir participer à la séance de mercredi. Par la suite, une décision sera prise.