Des nouvelles de Bernie Sanders

S'il a créé la surprise en 2016 en menant une lutte farouche à Hillary Clinton, Bernie n'est plus le seul à porter un message plus progressiste. Les plus récentes informations sur sa campagne donnent à réfléchir.

Au rayon des bonnes nouvelles, sa campagne vient d'annoncer que pour le plus récent trimestre on a engrangé 25,3 millions. Le chiffre en lui-même est important, mais il fait également ressortir que le sénateur du Vermont est toujours populaire auprès des petits donateurs.

Il y a cependant des nouvelles beaucoup moins réjouissantes. La performance spectaculaire d'Elizabeth Warren fait de l'ombre à Sanders et elle le devance même dans de récents sondages menés en Iowa et auprès d'étudiants universitaires. Dépassé sur sa gauche, Bernie ne saurait plus comment rectifier le tir. De proches collaborateurs ont confié leur inquiétude à des journalistes :

"Something is off, they say privately, adding to the chorus of people in establishment political circles saying the same thing. Maybe he should explain how he’s different from Warren — he has deliberately avoided any hint of criticism of her — or commit to out-organizing her in the early nominating states. Or perhaps he needs to make nice with the media and hire more seasoned pros. Or what about going all-in on Iowa?"

On croit maintenant que son message reposera, étrangement comme celui de Joe Biden, sur sa capacité à vaincre Trump lors de l'élection générale.

Je me permets ici une petite touche personnelle pour préciser que je crois que cette baisse de régime de Sanders ne déplaît pas aux stratèges démocrates. Bernie Sanders est d'abord à la tête d'un mouvement et il siège toujours comme indépendant. En 2016, il a peiné à se rallier à Hillary et certains de ses partisans ont suivi son exemple. Si les stratèges comptent d'abord sur Biden cette année, ils savent également qu'Elizabeth Warren est en mesure de "jouer en équipe". Elle a déjà contribué financièrement aux campagnes électorales de collègues en difficulté et elle a déjà rencontré les dirigeants du parti pour échanger sur une possibilité de victoire. Si le parti doit présenter une plateforme plus progressiste, on dit générlement que ce serait préférable de le faire avec Warren plutôt qu'avec Sanders.

Rick McKee, Augusta Chronicle.

Rick McKee