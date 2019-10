Des vols directs Montréal-Copenhague l’été prochain

La plus cool des villes scandinaves deviendra bientôt plus accessible pour les voyageurs du Québec: Air Transat vient d’annoncer qu’elle offrira une liaison sans escale entre Montréal et Copenhague à compter de l’été prochain.

La compagnie proposera deux vols par semaine vers la capitale du Danemark entre le 16 juin et le 20 septembre 2020.

« Air Transat est fière d’être le seul transporteur aérien à offrir une liaison sans escale vers Copenhague au départ de Montréal, portant ainsi à 27 le nombre total des destinations que nous offrirons en Europe l’été prochain», a précisé Annick Guérard, chef de l’exploitation de Transat, dans un communiqué.

Copenhague fait partie des destinations européennes les plus en vogue et, selon la compagnie, constitue l’une des villes d’Europe avec la plus forte croissance touristique.

La capitale danoise attire les visiteurs grâce à ses canaux, son design, son approche verte avangardiste et son art de vivre. Elle est aussi reconnue pour sa gastronomie, notamment grâce au restaurant Noma qui a été nommé «meilleur restaurant du monde» cinq fois entre 2010 et 2015.

Les vols estivaux de Transat vers le Danemark seront assurés à bord d’un appareil nouvelle génération Airbus A321neoLR.

Selon le communiqué de presse, cette nouvelle liaison viendra avec une offre d’hôtels, de circuits et de forfaits à Copenhague et au Danemark dont les détails seront dévoilés sous peu.