Du style sous la pluie

Les journées pluvieuses de l’automne sont souvent déprimantes, mais ce n’est pas une raison pour négliger son style. Avec tout ce que l’on retrouve en magasin, on peut créer des looks qui suivent les tendances et qui vous donneront envie d’aller jouer dans les flaques d’eau.

Indispensable

Il est primordial d’avoir un bon parapluie que vous allez traîner avec vous selon les prévisions météorologiques. Il y en a pour tous les goûts : colorés, dessins amusants, automatiques ou manuels et même réversibles. Au pire, vous optez pour un modèle de manteau à capuchon, mais ça risque de vous décoiffer un peu...

Touche de couleur

Pour combattre la grisaille, rien de mieux qu’une touche de couleur. Les plus audacieuses porteront un imper imprimé ou de couleur et les moins expérimentées iront avec les accessoires comme les bottes, le sac ou le parapluie.

La matière

Le tissu de votre manteau se doit d’être imperméable, soit grâce à un enduit plastifié ou par une membrane comme le Goretex qui laisse circuler l’air, mais empêche les particules d’eau de passer. Les coutures doivent aussi être scellées pour empêcher l’infiltration d’eau. Les bottes doivent être en vinyle ou en caoutchouc pour que vos pieds demeurent bien au sec.

LES CARREAUX AVEC CLASSE

LE LOOK GRUNGE BRILLE

LE JAUNE POUR LA SPORTIVE

LE ROSE EN TOTAL LOOK

La couleur sous la grisaille !

Ce parapluie affiche ses couleurs sous la pluie et revient en noir et blanc lorsqu’il est sec.

On en parle

Spécialement pour les enfants

La marque montréalaise Attitude lance une gamme de soins corporels pour les enfants de 2 à 12 ans. Toujours fait d’ingrédients naturels et sans allergènes, la collection est aussi amusante avec des contenants colorés et des produits aux arômes fruités. La collection Little LeavesMC comprend : shampoing et gel nettoyant 2 en 1, revitalisants, bain moussant, savon pour les mains et lotion pour le corps. Labonneattitude.com

Nouveauté

La lutte contre les frisottis

La marque de produits Wella propose une mousse coiffante légère qui en plus de donner du volume, aura un effet anti-frisottis pendant 72 heures ! Parfait pour sortir les jours de pluie. Mousse Volume anti-frisottis de Wella 19,98 $ en ligne et en salon.

Achat de la semaine

Maquillage résistant à la pluie

Pour être certaine que votre maquillage ne coule pas, ce produit de Clarins est génial ! Il suffit d’ajouter une couche de ce gel sur votre mascara préféré pour imperméabiliser vos cils. Ce gel sert aussi pour fixer les sourcils. Double Fix Mascara de Clarins 28 $