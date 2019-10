Homicide par compassion : Michel Cadotte ne sera pas libéré

Le Montréalais qui a tué par compassion sa femme atteinte d’Alzheimer s’est fait refuser sa liberté conditionnelle, quatre mois après avoir été condamné à deux ans moins un jour de prison.

« L’audience s’est déroulée lundi [hier] devant deux commissaires... Dans ma tête, j’étais prêt à essuyer un refus et faire toute ma sentence », a expliqué Michel Cadotte en entrevue téléphonique au Journal.

Visiblement déçu de cette décision, Cadotte, 58 ans, a expliqué qu’il souhaitait aller vivre chez sa nouvelle conjointe Isabelle Petit, et commencer les 240 heures de travaux communautaires qu’il doit effectuer une fois qu’il sera sorti de prison.

À la place, il continuera son travail de ménage à la prison de Bordeaux où il est détenu.

Il s’agit là d’une tuile pour l’homme qui avait été condamné en mai dernier pour l’homicide involontaire de sa conjointe Jocelyne Lizotte, survenu le 20 février 2017 dans un CHSLD de la métropole.

À l’époque, Mme Lizotte souffrait d’un stade avancé de la maladie d’Alzheimer, si bien qu’elle ne pouvait plus parler ni se déplacer.

Pendant neuf ans, Cadotte s’est occupé d’elle, au détriment de sa santé. Et lorsqu’elle avait été placée, il avait même pris des cours de préposé aux bénéficiaires afin d’assister son épouse dans ses besoins quotidiens.

« Il s’agit d’un homme amoureux, épuisé, usé, souffrant de dépression, qui a donné neuf ans de sa vie pour que son épouse conserve une certaine dignité, qu’elle ne souffre pas trop et qu’elle obtienne les soins nécessaires », avait déjà dit la juge Hélène Di Salvo lors de son procès.

Mais le jour fatidique, il a « craqué » et l’a étouffée avec un oreiller. Un an plus tôt, la femme s’était fait refuser une demande d’aide médicale à mourir.

Accusé de meurtre, un jury l’a finalement reconnu coupable d’homicide involontaire. Et lors de sa condamnation, la juge n’avait pas manqué de souligner que le procès, très médiatisé, avait également jeté un regard sur le rôle des aidants naturels auprès des personnes malades et vulnérables.

« En tant que citoyens, on ne peut qu’espérer que les cris d’alarme concernant les difficultés des aidants naturels ainsi que la problématique du nombre grandissant de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer auront été entendus », avait-elle conclu.