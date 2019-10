Il est déjà temps de penser aux pneus d’hiver

QUÉBEC | L’organisme CAA-Québec incite les automobilistes de partout dans la province à mettre leurs pneus d’hiver à temps, même s’ils ont jusqu’au 1er décembre pour le faire.

CAA-Québec propose d’ailleurs que la première semaine d’octobre devienne la Semaine nationale de prise de rendez-vous pour les pneus d’hiver. «Avec la pénurie de main-d'œuvre et la date légale pour les pneus d'hiver devancée au 1er décembre, ça risque de se bousculer aux portillons », a indiqué l’organisme dans un communiqué.

«La première neige, c'est trop tard. Vous risquez de vous faire dire qu'il n'y a plus de place avant le 1er décembre et de devoir rouler en pneus d'été au mois de décembre, ce qui est illégal et dangereux», a affirmé Pierre-Serge Labbé, vice-président des services automobiles de CAA-Québec.

«Un véhicule bien chaussé, ce n'est pas juste une question de loi ou de date. C'est surtout une question de gros bon sens et de sécurité routière», a-t-il ajouté.

Le moment de passer aux pneus d’hiver n’est pas défini par la neige ou par la pluie, mais par la température. En effet, les pneus d'été perdent de l'adhérence dès que le mercure descend sous les 7 °C.

Une date réaliste pour la pose des pneus est établie chaque année par CAA-Québec, en collaboration avec Météo Média. Cette date, qui n’est qu’une moyenne, correspond à la date limite que les automobilistes devraient respecter pour installer leurs pneus d’hiver.

La date réaliste dans les principales villes: