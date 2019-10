«J’adore mon métier» - Marc Bergevin

Le printemps prochain marquera la huitième année du règne de Marc Bergevin avec le Canadien de Montréal. Nul doute, voir le club qu’il a bâti atteindre les éliminatoires serait sans contredit le plus beau des cadeaux pour l’architecte.

Fier Montréalais, le directeur général du Bleu-Blanc-Rouge n’a que les succès de l’organisation à cœur. Il se vante d’ailleurs d’être le patron de l’équipe de son enfance et il n’entend pas quitter la métropole de sitôt.

«J’ai acheté un condo à Montréal. J’habite à deux minutes du quartier Pointe-Saint-Charles. Ma famille est encore ici. Mes sœurs et mes frères. Je suis bien», a-t-il raconté, mardi, pendant une entrevue accordée à l’animateur Jean-Charles Lajoie, à TVA Sports.

«J’adore mon métier. Pour moi, ce n’est pas un job. Je fais ce que j’aime.»

Pour un DG, travailler dans sa ville natale a de quoi se réjouir. Lorsqu’il s’agit d’un marché des plus frénétiques, cela renferme de quelque chose de plus spécial encore.

«L’enjeu d’un DG à Columbus ou à Dallas est différent du mien. Ils ont des gradins à moitié remplis et peu de passion. Je suis un "p’tit gars" de Montréal. Je viens d’ici.»

«C’est sûr qu’il y a des journées difficiles, je ne te mentirai pas. Mais le hockey, c’est mon ADN et je suis bien ici.»

Le CH a rêvé à Mark Stone

Bergevin a tenté d’améliorer son effectif à la dernière date limite des transactions, en février. Mais la compétition semblait féroce. Il y avait d’autres stratèges en mode recrutement.

«J’ai fait des appels à la date limite. C’est certain que j’ai essayé.»

Si Bergevin cherchait à frapper un coup de circuit, l’hiver dernier, les joueurs dans sa mire ont été marchandés ailleurs. Certaines équipes avaient le gros bout du bâton, notamment les Sénateurs d’Ottawa, qui avaient Mark Stone dans leurs rangs. Les Golden Knights de Vegas ont gagné l’enchère.

«Par exemple, si tu vas chercher Stone, ce que Vegas a fait, il faut que tu prolonges son contrat avant de donner [des éléments en retour], a-t-il expliqué. Il faut que le joueur veuille un nouveau contrat là où il va.»

Donc le CH a-t-il bel et bien fait de l’œil à l’ailier droit convoité?

«C’est sûr, admet-il. Il était un des joueurs les plus attrayants pour moi et pour notre organisation. Luke Richardson le connaît bien de l’époque où il était à Ottawa. Tant sur la patinoire qu’à l’extérieur.»

Parlant de discussions de transaction, Bergevin a réfuté catégoriquement les rumeurs selon lesquelles il a offert Jonathan Drouin aux autres formations.

«Pas du tout, je peux vous le confirmer.»

Jamais à l’abri d’un congédiement

En 2019-2020, si le CH ne parvient pas à dénicher un joueur de premier plan, et s’il rate les séries par conséquent, plusieurs réclameront la tête de Bergevin. Il se rend d’ailleurs à l'évidence.

Le DG doit répondre au président et propriétaire, Geoff Molson, avec qui il entretient une très bonne relation.

«Je suis en communication avec Geoff au quotidien. Même dans les périodes les plus difficiles, il m’a toujours laissé travailler.»

«J’ai toujours discuté des situations. Pendant la saison désastreuse [en 2017-2018], je lui ai parlé des problèmes à régler. Il m’a toujours soutenu et je le remercie. Mais moi je me lève le matin et je sais ce que j’ai à faire.»

Et si jamais le Tricolore ne connait pas le succès escompté, l’homme de 54 ans réalise que la sécurité d’emploi n’est jamais garantie dans ce milieu. Il est conscient du sort qui l'attend.

«Le jour où je serai congédié, je vais lui serrer la main et le remercier et lui dire que son organisation est entre de bonnes mains», a-t-il laissé savoir.

Il soutient Claude Julien

Bergevin a souvent dit qu’annoncer à un joueur qu’il était échangé représente la partie la plus difficile du métier de directeur général. En revanche, il a vécu un épisode difficile lorsqu’il a montré la porte à l’entraîneur-chef Michel Therrien, un ami, en 2016.

Et contrairement à ce que certains peuvent penser, l’instructeur en chef qui lui a succédé, Claude Julien, a les coudées franches : le Franco-Ontarien bénéficie toujours d’un appui inconditionnel de l’état-major.

«Les gens peuvent penser que c’est moi qui dit à Claude quels seront [ses trios et ses défenseurs]. Quand tu embauches un instructeur, tu lui donnes carte blanche. Pendant un camp, je vais lui demander quelle est sa vision pour sa formation partante.»

«Il va me donner des noms et on va évaluer. À la fin de la journée, la décision finale m’appartient, mais je ne prends jamais une décision sans consulter mon entraîneur-chef.»

EN RAFALES

Jean-Charles Lajoie a aussi profité du passage de Bergevin pour l'interroger sur certains de ses joueurs, à l’issue du camp d’entraînement.

Voici ce qu’il a répondu :

Jonathan Drouin

«Il n’y a plus de coups de fouet qui se donnent. Le mot saga est un peu exagéré. Il faut bien l’entourer et on le fait. On va continuer à le faire. Il a passé une partie de l’été à Brossard avec Dom Ducharme à regarder de la vidéo pour s’améliorer.»

«L’an passé, il a eu un camp moyen et il a connu un bon début de saison.»

«C’est un processus en cours [work in progress]. On va continuer de le protéger. Mais à la fin, il va devoir faire son bout de chemin.»

Jesperi Kotkaniemi

«KK a connu une bonne saison l’an passé. Mais on est conscient aussi qu’il doit se prendre en main. Il doit réaliser que sa deuxième saison ne sera pas plus facile à cause de l’an passé. Je suis content qu’il ait connu un camp moyen, que ça arrive aujourd’hui et non pas dans les prochains mois.»

«On a eu des discussions avec lui. Il a admis qu’il doit être meilleur.»

Sur comment il a annoncé la nouvelle à Cale Fleury

«Je l’avais fait avec Alex Galchenyuk, et ‘KK’ l’an passé. C’est tellement bon pour le développement d’un joueur quand il perce dans la LNH.»

«Qu’il perce à un jeune âge, c’est de la musique à nos oreilles.»

Ryan Poehling

«Il a eu 10 jours d’absence au camp. Il a manqué beaucoup de hockey. Ce qu’on a décidé, c’est qu’il passera du temps à Laval.»

«Mais le but est qu’l revienne le plus tôt possible. Pendant ce temps, nous allons évaluer le club.»

Nick Suzuki

«En décembre l’an dernier, je t’aurais dit qu’il allait commencer la saison à Laval. En août, mon discours était différent. J’ai dit "ce gars-là pourrait nous surprendre!"»

Max Domi et la possibilité d’une prolongation de contrat

«Quand tu veux amener un joueur à long terme, tu dois regarder ses performances passées. En trois années en Arizona, il a connu des hauts et des bas. L’année passée, ici, il a connu une très bonne saison. Il faut être prudent.»

«On veut prolonger son contrat et le joueur veut être payé le plus possible, je comprends ça. S’il continue à bien jouer [...], je n’aurai pas de difficulté à le faire.

«Lorsqu’un joueur a droit à l’arbitrage, le chiffre va sortir et on n’aura plus de contrôle. Le 1er juillet prochain, on sera rendu là.»

Les commentaires de Weber et Price avant le camp

«Si Shea et Carey me disaient ‘prends ton temps’, ça me dérangerait. Le fait qu’ils veulent gagner maintenant [...], je les appuie.»

«Il y a des choses à l’interne que nous discutons avec eux. Si on regarde où on était il y a un an, on a surpris beaucoup de monde.»

La disparition des chambreurs

«C’est un outil qu’ils nous ont enlevé. Après ton contrat d’entrée, tu as le droit d’avoir ta propre chambre.»

«C’est la même chose pour les autres équipes.»

Sur la bourde de Carey Price face aux Sénateurs

«Durant la période de prolongation, Duclair s’est échappé. J’ai regardé Carey s’avancer vers lui et il l’a fixé en lui disant "tu ne marqueras pas". Sa concentration était là.»