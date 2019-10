La nouvelle conjointe de Michel Cadotte raconte la «détresse» qu’il a vécue

La nouvelle conjointe de Michel Cadotte, cet homme reconnu coupable en mai dernier de l’homicide involontaire de sa femme atteinte d’Alzheimer, affirme que la Commission québécoise des libérations conditionnelles (CQLC) n’a «aucune idée de la détresse et de l’impuissance que Michel a vécues».

«Vous savez, Michel était dans un tourbillon de stress, de peine, de désorganisation émotionnelle», a expliqué l’ex-proche aidante Isabel Petit à l’émission Les Effrontées, à QUB radio, mardi.

Le Montréalais qui a tué par compassion sa femme atteinte d’Alzheimer s’est fait refuser sa liberté conditionnelle, mardi, quatre mois après avoir été condamné à deux ans moins un jour de prison.

ÉCOUTEZ l’entrevue d’Isabel Petit sur QUB radio:

M. Cadotte avait été condamné en mai dernier pour l’homicide involontaire de sa conjointe Jocelyne Lizotte, survenu le 20 février 2017 dans un CHSLD de la métropole.

Isabel Petit se dit «tannée d’entendre» que Michel Cadotte aurait dû arrêter de rendre visite à sa conjointe s’il était si épuisé.

«Quand on est proche aidant d’une personne qui est atteinte de la maladie d’Alzheimer, on a deux deuils à vivre. On a celui de perdre la personne que l’on aime parce qu’elle ne nous reconnaît plus et on a le décès. Donc, les moments qui nous restent avec la personne, on peut-tu les avoir? On peut-tu arrêter de nous dire: “Si tu es épuisé, ne va pas la voir?” On peut-tu, à la place, avoir de l’aide, avoir des ressources?» a-t-elle déploré.