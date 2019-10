Le « Chill Out » de Drouin

Comme tout le monde, je veux en voir plus de Jonathan Drouin, mais aujourd’hui, je me porte à sa défense. On lui en met large sur les épaules et je seconde Claude Julien qui a dit qu’on devrait le laisser tranquille.

La saison n’est pas encore entamée et Drouin est déjà dans la marmite. Il a terminé une mêlée de presse en concluant qu’il n’avait pas besoin de Marc Bergevin ou de Julien (ou de quiconque d’ailleurs) pour se mettre de la pression et qu’il s’en mettait déjà assez lui-même.

J’ai adoré cette réplique de sa part. Ça me faisait penser au fameux « Chill Out ! » de Carey Price au camp d’entraînement de 2010. C’est d’ailleurs un peu le message qu’il a passé.

Julien a mentionné que Tomas Tatar, Phillip Danault et Jesperi Kotkaniemi se cherchaient et je pourrais ajouter Price, mais l’attention est malheureusement centrée sur Drouin.

On se demande parfois pourquoi les joueurs québécois de talent hésitent à venir à Montréal et c’en est un exemple.

Mauvaise évaluation

J’en profite d’ailleurs pour rappeler pourquoi Bergevin est allé chercher Drouin à Tampa Bay en retour du prometteur défenseur, Mikhail Sergachev. On voulait un joueur de centre pour évoluer entre Max Pacioretty et Alex Galchenyuk.

Comme par hasard, ces deux-là ne sont plus à Montréal. Drouin n’est donc pas le seul problème. Certes, il est bourré de talent, mais la direction du Canadien a commis une erreur en croyant en faire un joueur de centre. Il est plus efficace à l’aile et on a fini par le comprendre.

D’ailleurs, des joueurs du Lightning m’avaient dit à l’été 2017, qu’ils ne comprenaient pas l’idée du Canadien d’en faire un joueur de centre. Ce fut une mauvaise évaluation, mais Drouin peut encore devenir un ailier de premier plan.

Patrick Laine a connu une saison de 50 points l’an dernier (30 buts, 20 aides) et il vient de signer une entente de deux ans et de 13 millions. Drouin a récolté 53 points (18 buts 35 aides) de son côté. Sa saison n’a pas été parfaite, mais il a fait de belles choses.

Il lui reste à être plus constant, mais je n’aime pas le fait qu’il soit déjà obligé de se justifier. C’est difficile d’avoir à répondre à des questions négatives. Je suis passé par là, Carey Price aussi et même Patrick Roy.

Gare à la frustration

La pire chose à faire dans ces moments est de s’impatienter devant les médias ou le public, car tu ne peux pas gagner à démontrer de la frustration. La seule façon de s’en sortir est de performer, mais dans un contexte négatif, c’est plus ardu.

Drouin doit être bien dans sa peau et être à l’aise sur la patinoire. Bien qu’il puisse jouer à l’aile gauche ou à l’aile droite, j’aimerais voir de la stabilité dans son utilisation.

J’aime mieux le voir à droite. C’est un peu plus difficile en sortie de territoire de ce côté pour un gaucher, mais il est plus efficace en entrée de zone sur le côté droit où il peut maximiser son talent. L’équation risque-récompense est plus payante ainsi, je crois.

Sur le jeu de puissance, j’aime mieux le voir dans le cercle droit qu’au point d’appui, d’autant plus qu’on a des bons tireurs comme Shea Weber et Jeff Petry. D’ailleurs, j’aime mieux voir des défenseurs à ce poste. Ils sont plus efficaces lors des revirements, surtout après un tir bloqué.

Comme les trois premiers matchs sont sur la route, espérons que ça va aider Drouin à jouer sans stress négatif et à Julien d’établir les bonnes combinaisons.

-Propos recueillis par Gilles Moffet

Entrefilets

Suzuki a tout fait

Si la révélation du camp d’entraînementt de 2018 fut Jesperi Kotkaniemi, celle du dernier camp fut assurément Nick Suzuki. Il a tout fait pour débuter la saison à Montréal et on sent qu’il est apprécié par les joueurs du Canadien. Brendan Gallagher était d’ailleurs très élogieux à son endroit après le match de samedi dans lequel il a marqué le but vainqueur avec un spectaculaire tourniquet.

Un coup de maître ?

Si Nick Suzuki répond aux attentes et que Tomas Tatar connaît une aussi bonne saison que l’an dernier, on pourra parler d’un coup de maître de Marc Bergevin qui a acquis ces deux joueurs, plus un choix de deuxième ronde, des Golden Knights de Vegas en retour de Max Pacioretty.

Lindgren au ballottage

Comme les choses changent vite au hockey. Il y a moins de deux ans, Charlie Lindgren avait supplanté Zachary Fucale comme gardien d’avenir du Canadien et il avait même blanchi les puissants Blackhawks à Chicago, le 5 novembre 2017 à son premier match de la saison avec le Canadien. Hier, il n’a même pas été réclamé au ballottage et le titre de gardien d’avenir appartient désormais à Cayden Primeau.

Sidney Crosby

L’Océanic de Rimouski et la Ligue de hockey junior majeur du Québec ont honoré Sidney Crosby comme il se devait en fin de semaine. Quel athlète exceptionnel ! Les anecdotes à son sujet ne manquent pas et son agent, Pat Brisson, m’en a raconté une bonne en lien avec la cérémonie des trophées de 2007. Ce soir-là, à 19 ans, Crosby a gagné ses premiers trophées Hart et Art Ross. Il aurait pu célébrer, mais il s’est plutôt couché à 23 h parce qu’il avait un entraînement en gymnase à 6 h, le lendemain matin. Ce gars-là cherche à s’améliorer chaque jour. Voilà pourquoi il est unique.