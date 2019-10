Le «pilote des stars» libéré sous caution

Le «pilote des stars» Normand Dubé a de nouveau obtenu une libération sous caution ce mardi, en attendant que la Cour d’appel se penche sur sa culpabilité pour avoir entre autres saboté des lignes électriques d’Hydro-Québec.

«Dans la mesure où des conditions sévères sont proposées, incluant l’obligation de demeurer en tout temps à sa résidence [...], je suis d’avis que la confiance du public dans l’administration de la justice ne sera pas diminuée», a indiqué la juge Marie-Josée Hogue dans une décision qui vient d’être rendue publique.

Il y a deux semaines, le criminel de 57 ans avait pourtant été condamné à 9 ans d’incarcération, pour le harcèlement et les incendies criminels contre des fonctionnaires avec lesquels il était en conflit.

Cette peine était concurrente à une autre de 7 ans d’incarcération, pour s’être attaqué à des lignes électriques d’Hydro-Québec.

Contestation

Mais Dubé conteste les deux verdicts de culpabilité. Et s’il finissait par être acquitté devant le plus haut tribunal du Québec, les sentences n’auront plus leur raison d’être. C’est pour cela qu’il a demandé à obtenir une liberté sous caution.

«Il reconnaît toutefois que cette mise en liberté devrait être assortie de nombreuses conditions», note la magistrate.

Pour le procureur de la Couronne Éric Bernier, il était impensable que le «pilote des stars» recouvre sa liberté, afin de ne pas miner la confiance du public envers la justice, vu le «crescendo dans la violence dont il a fait preuve à l’égard de chacune des victimes et la répétition des gestes».

D’ailleurs, le procureur estime que les peines de 7 et 9 ans d’incarcération auraient dû être consécutives, pour un total de 16 ans de pénitencier. L’appel a déjà été déposé et devrait être entendu dans les prochains mois.

Strictes conditions

La juge a toutefois noté que malgré la gravité des crimes, Dubé a toujours respecté ses conditions de remise en liberté.

«[Dubé] a été en liberté de façon presque continue de 2015 à mai 2019 et il n’a manqué à aucune de ses conditions», a rappelé la juge.

Par contre, Dubé devra respecter de strictes conditions, dont de rester pratiquement en tout temps chez lui, sauf pour quelques exceptions telles que les urgences médicales ou pour travailler. Et il devra prévenir la Sûreté du Québec chaque matin s’il compte se déplacer.

Et si son appel échoue, il devra impérativement se rapporter dans un pénitencier.