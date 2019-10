Le Wild perd Greg Pateryn pour un bout de temps

Le défenseur du Wild du Minnesota Greg Pateryn a subi une opération pour traiter une déchirure musculaire, mardi, à Philadelphie, et ratera environ six semaines d’activités.

L’ancien du Canadien de Montréal et des Stars de Dallas a été ennuyé par sa blessure au bas du corps pendant la majeure partie du camp d’entraînement. L’instructeur-chef Bruce Boudreau avait d’ailleurs mentionné la semaine passée n’avoir vu aucune amélioration significative quant à l’état de l’arrière de 29 ans.

La saison dernière, Pateryn a obtenu un but et six mentions d’aide en 80 rencontres, tout en affichant un différentiel de -11.

Le Wild visitera les Predators de Nashville pour amorcer le calendrier régulier, jeudi.