Les suprémacistes blancs constituent bel et bien une menace aux États-Unis.

Kevin McAleenan dirige maintenant la sécurité nationale aux États-Unis et il confirme la nouvelle position de son service sur la menace que représente le suprémacisme blanc.

AFP

C'est le New York Times qui rapporte aujourd'hui l'existence d'un document dans lequel on a précise l'approche du responsable de la sécurité nationale. Cette précision met fin à une dizaine d'années de louvoiements sur la question.

Lors de récents discours McAleenan a insisté pour dénoncer vigoureusement le suprémacisme blanc et ses propos sont on ne peut plus clairs:

“I would like to take this opportunity to be direct and unambiguous in addressing a major issue of our time. In our modern age, the continuation of racially based violent extremism, particularly violent white supremacy, is an abhorrent affront to the nation”.

La condamnation vigoureuse du directeur offre un constraste intéressant avec la position de l'administration Trump. Si on reconnaît l'importance de se protéger contre d'éventuelles attaques terroristes émanant d'organisations étrangères, on a bien noté une hausse d'incidents haineux associés aux suprémacistes blancs. On souhaite ainsi contribuer à sensibiliser la population et même les autorités à une menace bien réelle.

