L'OSQ en mode Metallica

La formation hommage AnesthesiA et l’Orchestre symphonique de Québec uniront leur force, le 3 avril, pour un concert mettant en vedette la musique de Metallica.

Un total de 34 musiciens de l’OSQ, sous la direction du chef David Martin, accompagneront les quatre musiciens de la formation AnesthesiA pour ce spectacle concentré sur les pièces de l’album en spectacle S&M.

Metallica avait lancé en 1999 un album où il était accompagné par le San Francisco Symphony, sous la direction du regretté chef Michael Kamen. Le quatuor reprenait, dans des versions symphoniques, les Master of Puppets, Nothing Else Matters, For Whom de Bell Tolls, One, Enter Sandman et autres hymnes métalliques.

La formation AnesthesiA, qui roule sa bosse depuis plusieurs années, est constituée de François Laverdière, Anthony Hadjedj, Éric Leblond et Christian Labonté.

Les billets sont en vente, aujourd’hui, à partir de 10h, à la billetterie du Grand Théâtre de Québec et sur grandtheatre.qc.ca.