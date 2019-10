L’UPAC «a mal fait son ouvrage encore», clame Lino Zambito

Le témoin vedette de la commission Charbonneau, Lino Zambito, a critiqué le travail de l’Unité permanente anticorruption (UPAC) dans le dossier de l’ancien président du comité exécutif de Montréal Frank Zampino, qui a été libéré de toutes accusations de complot, de fraude et d'abus de confiance, lundi.

L’UPAC «a mal fait son ouvrage encore», a lancé M. Zambito lors de son passage à l’émission Dutrizac à QUB radio, mardi.

L'ancien maire de Saint-Léonard Frank Zampino, a été libéré de toutes les accusations qui pesaient contre lui, parce que l'UPAC a illégalement épié ses communications avec son avocate durant l’enquête Fronde, qui avait mené à son arrestation et à celles de sept coaccusés, il y a deux ans.

ÉCOUTEZ l’entrevue de Lino Zambito, sur QUB radio:

«Le problème c’est qu’il n’y a pas d’imputabilité de personne. Ce matin, on est là, tout le monde en parle, il n’y a pas un enquêteur qui va être relevé de ses fonctions, il n’y a pas un procureur qui va être mis à la porte, il n’y a pas le juge qui a signé ça qui va être tassé ou quoi que ce soit. Ces gens-là, la poussière va retomber, ils vont continuer leur ouvrage. Le système les protège», a affirmé Lino Zambito.

L’ancien entrepreneur a expliqué ressentir «un grand malaise», être «désabusé de qu’est-ce qui se passe au niveau de la sécurité publique» et qu’il n’a «pas confiance qu’on va venir à bout de quoi que ce soit dans la corruption».

Nouveau commissaire à l'UPAC

Issu des rangs de la Sûreté du Québec, Frédérick Gaudreau occupe le poste de commissaire par intérim à l’UPAC depuis la démission fracassante de Robert Lafrenière , le jour des dernières élections provinciales.

Le gouvernement a indiqué avoir arrêté son choix sur Frédérick Gaudreau pour diriger l’UPAC de façon permanente. Sa candidature sera soumise à l’Assemblée nationale et devra toutefois être entérinée par le deux tiers des députés.

«Pour la nomination du nouveau commissaire qui s’en vient à l’UPAC, on a proposé un nom. Il y a des gens qui ont posé la question à la ministre à savoir qui était sur le comité de sélection de ce nouveau commissaire-là. On n’est pas capable d’avoir de réponse. On ne veut pas donner l’information. On a quoi à cacher?», a mentionné M. Zambito.

Ancien vice-président de la firme Infrabec, Lino Zambito a déjà été condamné à deux ans moins un jour de détention à domicile, en 2015, pour complot, fraude et corruption en lien avec des contrats publics truqués de la Ville de Boisbriand. Il a collaboré avec l’UPAC dans plusieurs de ses enquêtes.