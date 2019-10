«Olivier Renard sera la pierre angulaire» - Kevin Gilmore

Le nouveau directeur sportif de l’Impact de Montréal, Olivier Renard, a fait connaissance avec les médias locaux durant une conférence de presse tenue mardi, promettant de se mettre au travail dès maintenant pour relancer l’équipe.

Embauché samedi dernier, le Belge de 40 ans a certes du pain sur la planche, et ce, même si l’Impact a remporté la finale du Championnat canadien. Les insuccès en Major League Soccer (MLS) ont frustré autant les joueurs et la direction que les partisans ayant assisté à la descente aux enfers de leur club favori à partir du mois de juillet.

«Après trois ans de non qualification, il faut rester humble et travailler pour retrouver les vraies valeurs de solidarité, a notamment déclaré Renard. C'est un championnat étrange et particulier, mais c'est pour ça que j'ai besoin d'une équipe à côté de moi. Il y a Vassili Cremanzidis [le responsable de l'analytique et directeur adjoint du personnel des joueurs] qui sera là à côté de moi.»

Pour sa part, le président Kevin Gilmore est heureux de sa plus récente prise. Il a admis que le directeur sportif global du club montréalais et du FC Bologne, Walter Sabatini, lui avait parlé en bien de Renard durant un séjour en Europe en compagnie du propriétaire Joey Saputo.

«Nous avons choisi un jeune leader de la nouvelle génération qui a gagné partout où il a passé. Olivier Renard sera la pierre angulaire de cette organisation, a-t-il dit, ajoutant que la facilité du nouveau venu à s’exprimer en français, en anglais et en italien, ainsi que son expérience du soccer professionnel, avaient pesé lourd dans la balance. Il sait mener et est prêt à prendre les décisions pour nous mener au but.»

Style plus offensif

L’arrivée de Renard risque de se traduire par du soccer plus explosif sur le terrain, ce qui devrait plaire aux amateurs visitant régulièrement le Stade Saputo.

«On doit essayer de faire plaisir aux supporteurs en jouant un football spectaculaire, [...] un football porté vers l'offensive, a-t-il affirmé. Je ne suis pas ici pour me faire des amis, je suis ici pour obtenir des résultats.»

«Ce serait très maladroit de ma part de venir de l'étranger et de décider de l'identité du club dès demain. L'identité de ce club n'est pas du tout la même que Bologne. C'est vrai qu'on a le même père [Saputo], mais pas la même mère», a-t-il toutefois nuancé.

Renard a agi comme directeur sportif du club belge KV Mechelen de 2014 à 2016 et du Standard de Liège de 2016 à 2019. Plus récemment, il siégeait sur le conseil exécutif du Royal Antwerp FC à titre de consultant sportif.

Écarté des séries éliminatoires, le Bleu-Blanc-Noir complétera le calendrier régulier de la MLS en accueillant les Red Bulls de New York, dimanche.