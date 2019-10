«Partenaires» recherchés pour 16 sites liés au tram

PHOTO d’ARCHIVES, Jean-François Desgagnés Le futur pôle d’échanges D’Estimauville sera aménagé sur un terrain du boulevard Sainte-Anne entre l’avenue D’Estimauville et l’avenue Jean-de-Clermont. Il sera desservi par le trambus, les Métrobus 800, 802 et 803, et par des bus réguliers et express.