Pneus Ratté teste un magasin à Laurier Québec

Pneus Ratté débarque à Laurier Québec. L’entreprise testera un nouveau concept de succursale jusqu’au mois de décembre. Selon les résultats, la compagnie pourrait, par la suite, ouvrir des points de vente permanents dans des centres commerciaux.

«C’est un concept qu’on regarde depuis une dizaine d’années», indique au Journal la vice-présidente et copropriétaire de l’entreprise, Charlyne Ratté. «C’est un projet-pilote qui vise à faciliter le magasinage des consommateurs, mais aussi à connaître la réaction des clients. On veut savoir si ce type de service les intéresse», poursuit-elle.

Mardi, la direction de Pneus Ratté a officialisé l’ouverture de sa boutique éphémère, un concept connu dans la langue de Shakespeare comme «pop-up shop». La succursale sera ouverte pour une période de 85 jours. Les consommateurs pourront y acheter des pneus ainsi qu’obtenir des renseignements et des conseils en mécanique.

Cette ouverture dans le centre commercial de Sainte-Foy s’inscrit alors que la compagnie de Québec célèbre son 85e anniversaire. Quatre générations de la famille Ratté ont collaboré à faire grandir l’organisation depuis 1934.

Partenariat salutaire

Si le projet-pilote s’avère concluant, la direction ne cache pas qu’elle pourrait établir rapidement ses pénates à l’année dans ce centre commercial. Il n’est toutefois pas question d’y aménager un atelier complet pour la mécanique.

«À la fin décembre, on va pouvoir dire si cela répond à un réel besoin», note Mme Ratté. «Nous sommes une entreprise innovante. Oui, cela peut être une opportunité d’être dans des centres commerciaux. Il faut toutefois voir si le consommateur est prêt», poursuit la femme d’affaires, rappelant au passage que la date obligatoire des pneus d’hiver est maintenant devancée au 1er décembre.

La vice-présidente, qui partage la direction avec son frère, Stéphane, concède que ce nouveau partenariat avec Ivanhoé Cambridge, propriétaire de Laurier Québec, pourrait ouvrir à son organisation les portes de nouveaux marchés à travers la province.

Par le passé, Pneus Ratté a souvent procédé par acquisition lorsqu’il est venu le temps de prendre de l’expansion. Mme Ratté refuse de dire s’il y a présentement des pourparlers avec d’autres groupes dans le secteur des pneus et de la mécanique.

«La rareté de main-d’œuvre est aujourd’hui un défi additionnel. Nous avons les yeux ouverts pour de nouvelles opportunités. Tous les territoires sont intéressants. Pour la ville de Québec, le marché est bien couvert», dit-elle.

Spécialisée dans la vente et l’installation de pneus, l’entretien et la réparation automobile, l’entreprise Pneus Ratté, quiopère sous la bannière Point S, compte en période de pointe environ 350 employés répartis dans 11 centres de l’automobile, quatre centres du camion et trois centres du pneu hors route au Québec.

La compagnie avait ouvert son premier point de vente sur le boulevard Charest, à Québec.

En 85 ans