Rien à envier à Vasilevskiy

Septième dans le vote au trophée Vézina, troisième au scrutin des équipes d’étoiles et premier au classement informatisé du Journal la saison dernière, peu importe comment on le regarde, Carey Price a clairement effectué un retour parmi l’élite des gardiens de but la saison dernière après une campagne difficile en 2017-18.

Ajoutons que parmi les 13 gardiens les plus occupés de la ligue, il a présenté le meilleur taux d’efficacité à 0,918 et c’est lui qui a passé le plus de temps devant le filet, soit 3880 minutes. Il a terminé au troisième rang pour le nombre d’arrêts (1791), combinant excellence et endurance en 66 matchs.

Le facteur endurance a toutefois été ignoré par les directeurs généraux qui ont placé deux gardiens à mi-temps (46 matchs) parmi les finalistes au trophée Vézina, soit Ben Bishop, des Stars de Dallas, et Robin Lehner, des Islanders de New York. Andrei Vasilevskiy, du Lightning de Tampa Bay, a gagné le Vézina malgré seulement 53 présences, 13 de moins que Price.

Le Canadien vs le Lightning

D’ailleurs, en comparant le travail de Price à Vasilevskiy, match par match, on constate que le gardien du Canadien n’a rien à envier à celui du Lightning, sauf peut-être l’équipe devant lui.

Vasilevskiy a gagné six matchs dans lesquels il a accordé quatre buts ou plus et Price, seulement trois, donc une différence de six points au classement. Inversement, Vasilevskiy a perdu deux matchs de deux buts, alors que Price a perdu 8 matchs dans lesquels il a accordé deux buts ou moins, une différence potentielle au classement de 12 points.

Au total, on parle donc d’un écart possible de 18 points avec des performances semblables. C’est la différence entre le Canadien et le Lightning, mais certainement pas entre Price et le gagnant du Vézina.

Plus de bons matchs, moins de mauvais

En 66 matchs, le tableau ci-contre démontre que Price a livré 43 matchs de niveau un, soit avec un taux d’efficacité de 0,900 ou plus. C’est un sommet dans la ligue. Il fut moyen (entre 0,850 et 0,899) dans 17 matchs et mauvais (taux sous la barre des 0,850) dans six matchs. Ça lui donne donc un dossier de 43-17-6 selon ces critères comparativement à 37-9-7 pour Vasilevskiy.

En termes de pourcentage, Price a été bon dans 65 % de ses matchs, moyen dans 26 % et mauvais dans 9 %. Pour Vasilevskiy, c’est 70 %, 17 % et 13 %.

Vasilevskiy a alloué quatre buts ou plus dans14 matchs et Price dans 16, mais en 13 présences additionnelles.

Début de saison difficile

Le début de saison de Price fut plus ardu et ses critiques s’en souviennent, mais il évoluait dans des conditions difficiles. Dans un article publié le 13 novembre, l’auteur de ces lignes avait évalué que 15 des 37 buts accordés par Price étaient de très grande qualité, voire impossible à arrêter.

Ça représentait 40 % de ses buts accordés, alors que la norme est deux fois moindre. Le jeu devant Price s’est resserré et deux semaines plus tard, le défenseur Shea Weber revenait au jeu. À partir du 24 novembre, Price a livré 37 bons matchs en 50 sorties, 10 moyens et seulement trois mauvais, pour un excellent profil de performance de 74%, 20% et 6%. C’est digne d’un gagnant du Vézina.

Que nous réserve Carey Price à 32 ans ? Sera-t-il dans la course pour le trophée Vézina ? Ses performances de la saison dernière laissent croire que le Canadien sera bien servi et Claude Julien en aura grandement besoin.

Niemi et Kinkaid

Incidemment, Antti Niemi a connu seulement cinq sorties de qualité en 17 matchs (29 %) comme second de Price. Son successeur, Keith Kinkaid devra faire beaucoup mieux, lui qui a joué 17 bons matchs en 41 sorties (41 %) chez les Devils du New Jersey.

DATE BUTS TIRS EFF 1 18-10-03 MTL @ TOR DP 3 26 0,885 2 18-10-06 MTL @ PIT V 1 22 0,955 3 18-10-11 MTL LAK D 3 29 0,897 4 18-10-17 MTL STL V 2 25 0,920 5 18-10-20 MTL @ OTT DP 4 34 0,882 6 18-10-23 MTL CGY V 2 23 0,913 7 18-10-27 MTL @ BOS V 0 33 1,000 8 18-10-30 MTL DAL D 3 21 0,857 9 18-11-01 MTL WSH V 4 31 0,871 10 18-11-03 MTL TBL D 4 36 0,889 11 18-11-06 MTL @ NYR D 5 32 0,844 12 18-11-08 MTL BUF DP 6 31 0,806 13 18-11-15 MTL @ CGY V 2 45 0,956 14 18-11-17 MTL @ VAN V 2 38 0,947 15 18-11-19 MTL WSH DP 5 34 0,853 16 18-11-21 MTL @ NJD D 5 28 0,821 17 18-11-24 MTL BOS D 3 35 0,914 18 18-11-27 MTL CAR D 2 22 0,909 19 18-12-01 MTL NYR V 2 22 0,909 20 18-12-02 MTL SJS D 3 29 0,897 21 18-12-04 MTL OTT V 2 30 0,933 22 18-12-06 MTL @ OTT V 2 21 0,905 23 18-12-09 MTL @ CHI V 2 39 0,949 24 18-12-11 MTL @ MIN 0 9 1,000 25 18-12-13 MTL CAR V 4 31 0,871 26 18-12-15 MTL OTT V 2 18 0,889 27 18-12-17 MTL BOS D 4 35 0,886 28 18-12-19 MTL @ COL D 2 26 0,923 29 18-12-20 MTL @ ARI V 1 37 0,973 30 18-12-22 MTL @ VEG V 3 26 0,885 31 19-01-03 MTL VAN V 0 33 1,000 32 19-01-05 MTL NSH D 3 31 0,903 33 19-01-07 MTL MIN D 1 25 0,960 34 19-01-10 MTL @ STL D 4 30 0,867 35 19-01-12 MTL COL V 0 28 1,000 36 19-01-14 MTL @ BOS V 0 43 0,953 37 19-01-18 MTL @ CBJ V 1 35 0,971 38 19-01-23 MTL ARI V 1 31 0,968 39 19-02-03 MTL EDM V 3 24 0,875 40 19-02-05 MTL ANA V 1 25 0,960 41 19-02-07 MTL WPG V 2 34 0,941 42 19-02-09 MTL TOR DP 4 32 0,875 43 19-02-14 MTL @ NSH D 3 38 0,921 44 19-02-16 MTL @ TBL D 3 37 0,919 45 19-02-17 MTL @ FLA D 2 26 0,923 46 19-02-19 MTL CBJ V 2 33 0,939 47 19-02-21 MTL PHI V 1 30 0,967 48 19-02-23 MTL @ TOR D 4 35 0,886 49 19-02-25 MTL @ NJD D 2 22 0,909 50 19-02-26 MTL @ DET V 1 29 0,966 51 19-03-01 MTL @ NYR V 2 30 0,933 52 19-03-02 MTL PIT D 4 24 0,833 53 19-03-05 MTL @ LAK V 1 27 0,963 54 19-03-08 MTL @ ANA D 8 29 0,724 55 19-03-12 MTL DET V 1 21 0,952 56 19-03-14 MTL @ NYI D 2 38 0,947 57 19-03-16 MTL CHI D 2 24 0,917 58 19-03-19 MTL @ PHI V 1 33 0,970 59 19-03-21 MTL NYI V 0 28 1,000 60 19-03-23 MTL BUF V 4 27 0,852 61 19-03-24 MTL @ CAR DP 2 40 0,950 62 19-03-26 MTL FLA V 1 34 0,971 63 19-03-28 MTL @ CBJ D 5 29 0,828 64 19-03-30 MTL @ WPG V 1 24 0,958 65 19-04-02 MTL TBL V 2 24 0,917 66 19-04-04 MTL @ WSH D 2 31 0,935

Match avec un taux d’efficacité de 0,900 ou plus

Match avec un taux d’efficacité entre 0,850 et 0,899

Match avec un taux d’efficacité moins que 0,850

(V) = Victoire

(D) = Défaite

(DP) = Défaite en prolongation